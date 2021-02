Grande Fratello Vip, grave lutto per Dayane Mello: morto il fratello Lucas

Una notizia che nessuno avrebbe mai voluto dare: è morto il fratello di Dayane Mello. Non si tratta di Juliano, il fratello che è intervenuto al Grande Fratello Vip, ma di Lucas, di soli 27 anni. Sui social network i fan del reality show sono tutti uniti in questo momento per esprimere cordoglio, sostegno e vicinanza alla famiglia di Dayane, che intanto è ancora all’oscuro di tutto. Il suo risveglio stamattina però non è stato dei più sereni. Ha infatti confidato a Rosalinda Cannavò di aver fatto un brutto sogno, e questa combinazione ha scosso i fan su Twitter.

L’annuncio della morte di Lucas, il fratello di Dayane, è arrivato dal profilo Instagram della modella. Ma anche Juliano ha condiviso la triste notizia tra le sue stories. Queste le parole di Juliano:

“Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto per la prematura scomparsa di mio fratello. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il sostegno e i messaggi di supporto. Mando energia positiva a Dayane. Grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più, la vita è davvero breve”.

Lo staff che sta gestendo il profilo Instagram della Mello ha dedicato un post al fratello Lucas. Stamattina è comparsa infatti una foto di Dayane felice con la sua famiglia mentre mostrano un tatuaggio fatto insieme. Lucas è il fratello più piccolo di Dayane, figlio di suo padre e con cui è cresciuta, insieme a Juliano. Sul profilo Instagram di Dayane hanno chiesto di dedicare un pensiero alla famiglia Mello in questo delicato momento. Di far sentire la vicinanza e farli sentire circondati d’affetto. Un appello a cui hanno aderito tutti i fandom, indistintamente. Stamattina su Twitter sono tutti vicini a Dayane Mello, visto che ciò che l’ha colpita va al di là del gioco. Anche la società che gestisce i messaggi aerei a quanto pare ha deciso di non sorvolare la Casa stamattina, per rispetto di Dayane.

Non si sa ancora se e quando il Grande Fratello Vip informerà la concorrente o se la famiglia ha chiesto di non farlo, ma è più probabile che invece verrà informata. Al momento Dayane non ha ancora saputo nulla, si trova in salotto insieme ai suoi compagni e si sta allenando. La scomparsa di un parente però è un genere di notizia che un concorrente vorrebbe sapere, e che probabilmente deve sapere. Perché riguarda la vita e il gioco si ferma davanti a questi eventi.

Dayane ha lasciato la Casa del GF Vip dopo la notizia del fratello ed è rientrata poco dopo

Il GF ha chiamato Dayane in confessionale verso le 12,30 e la concorrente non è più tornata in salotto dagli altri. Sui canali social del GF Vip è arrivato l’annuncio: “Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari”.

Dopo circa quaranta minuti, Rosalinda è stata chiamata in confessionale ed è rientrata nella Casa insieme a Dayane. Le due ragazze sono corse in bagno e la modella era visibilmente a pezzi, come è facile immaginare. Sempre il Grande Fratello ha fatto sapere che la concorrente ha deciso di rientrare: “Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l’ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa per ricevere l’abbraccio delle persone che le vogliono bene”.

Dayane in lacrime ha messo al corrente i suoi compagni d’avventura dell’accaduto. Ha spiegato che non può andare in Brasile al momento e che ha deciso di rientrare subito perché fuori non avrebbe potuto ricevere neanche un abbraccio. Samantha l’ha portata in veranda chiamando Rosalinda con loro per farla sfogare un po’. Tutta la Casa è in lacrime e incredula.