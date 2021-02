Cause morte fratello Dayane: le reazioni della Casa, Mello resta al GF Vip

Una notizia terribile proveniente dal Brasile ha sconvolto la Casa del GF Vip, in particolare Dayane Mello: la modella ha saputo nelle scorse ore della tragica morte del fratello Lucas Mello. Il ragazzo 26 enne ha perso la vita in un drammatico incidente stradale, come rende noto Globo.com che aggiunge che il terrificante impatto si è consumato durante la notte a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina.

Nella tarda mattinata odierna Dayane è stata chiamata dagli autori del GF Vip in confessionale, poi ha lasciato momentaneamente la Casa. Dopo circa un’ora è rientrata nel reality, chiudendosi prima in bagno con l’amica Rosalinda e poi comunicando al resto degli inquilini la tragica notizia. Immediatamente nella Casa è calato un gelido silenzio con i concorrenti che hanno ascoltato la piangente Dayane, distrutta da quanto accaduto a Lucas.

“Lui doveva fare 27 anni il 9 marzo, era il mio unico fratello da parte di mio padre e sua moglie. La vita è un attimo”, ha detto a singhiozzi la modella brasiliana spiegando poi che molto probabilmente non abbandonerà il gioco. “Non posso andare in Brasile perché devo fare la quarantena. Starei in quarantena in un container, da sola…”, ha aggiunto.

In effetti la questione relativa agli spostamenti in terra brasiliana è alquanto complessa in questo periodo. La Mello, prima di mettersi su un volo, dovrebbe rispettare la quarantena di un paio di settimane. Per di più, i voli di rientro dal Brasile in Italia al momento sono bloccati almeno fino al 15 febbraio (poi si vedrà), secondo l’ordinanza firmata pochi giorni fa dal Ministro della Salute Roberto Speranza.

I compagni di avventura della modella, vista anche la situazione Brasile-Covid-quarantena e difficoltà relative agli spostamenti, hanno dato ragione a Dayane in merito alla scelta di rimanere nella Casa.

Grande Fratello Vip: le reazioni della Casa alla notizia della morte del fratello di Dayane

Gli inquilini si sono stretti tutti attorno a Dayane, restando attoniti dopo aver udito quel che è accaduto a suo fratello. “Devastante”, ha pronunciato Zelletta a cui ha fatto eco Zorzi: “Terribile“. Stefania Orlando ha consigliato di “starle vicino nel giusto modo”. Poi ancora Zorzi: “Mamma mia, pensa a un padre perdere un figlio così”.

Dopo queste prime reazioni nella dimora di Cinecittà è calato un glaciale silenzio, con gli inquilini che si sono aggirati per la Casa senza dire una parola e pensando alla tragedia vissuta da Dayane che invece ha provato a cercare un po’ di conforto tra le braccia di Rosalinda Cannavò e di Samantha De Grenet.