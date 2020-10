GF Vip 5 tredicesima puntata: eliminato, nomination insolite e rivelazioni

La tredicesima puntata della quinta edizione del reality, in onda lunedì 26 ottobre 2020, è stata caratterizzata da momenti importanti per i gieffini, tra nuove rivelazioni e particolari nomination

La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 5 è iniziata con un annuncio di Alfonso Signorini. Dopo aver parlato con i protagonisti del televoto di questa settimana, il conduttore ha chiuso il collegamento con la Casa e si è rivolto al pubblico di Canale 5. Ha fatto inizialmente presente che questa è una puntata difficile. Quello che sta accadendo al nostro Paese, a causa della pandemia legata al Coronavirus, tocca ovviamente anche il programma. Proprio perché entra in milioni di case, Signorini ci ha tenuto a fare un appello ai telespettatori: bisogna indossare la mascherina e seguire le varie misure di sicurezza. Non solo, Alfonso ha rivelato al pubblico che i nuovi concorrenti non entreranno nel reality questa sera, come previsto, poiché uno di loro ha contratto il Coronavirus.

Signorini ha deciso poi di trattare nuovamente la questione riguardante l’affermazione sgradevole di Mario Balotelli, fatta durante la scorsa puntata. Il conduttore ne ha parlato con Enock e Guenda Goria, generando non pochi malumori. Dopo di che, il conduttore ha cercato di comprendere qualcosa in più sul rapporto che è nato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Pare che in questi giorni, dopo alcune confidenze della showgirl, i due siano riusciti ad avvicinarsi di più. Si è parlato del rapporto tra madre e figlia, di Maria Teresa e Guenda Goria. In particolare, le due Rutas si sono ritrovate a dover rispondere alle dichiarazioni fatte da Amedeo Goria.

Alfonso ha scelto di fare uno scherzo ai concorrenti: questo lunedì, a differenza delle altre settimane, non c’è stato un eliminato. I gieffini, già in nomination, continueranno a rischiare l’eliminazione fino al prossimo venerdì. Inizialmente, il conduttore ha fatto credere loro che l’eliminata di questa sera fosse Stefania Orlando. Si è affrontato poi il discorso riguardante quanto accaduto tra Francesco Oppini e Antonella Elia, durante la scorsa settimana. Il gieffino, nella tredicesima puntata, è stato messo al corrente dell’attacco che sua madre Alba Parietti ha riservato all’opinionista. Grande commozione durante il momento dedicato a Dayane Mello, che ha parlato nuovamente della sua difficile infanzia.

Nel corso di questa puntata, in quanto il televoto resta attivo fino a venerdì, la modalità delle nomination è stata differente. Il resto dei concorrenti ha scelto chi proteggere tra i gieffini attualmente al televoto. Così, i coinquilini hanno avuto modo di invogliare il pubblico a salvare la persona da loro indicata. Continuano, intanto, a essere a rischio eliminazione: Elisabetta, Pierpaolo, Francesco, Guenda, Maria Teresa e Stefania.