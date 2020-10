Dayane Mello: “Picchiata dal compagno di mia madre”, tutti senza parole

Dayane Mello al GF Vip si lascia andare ai ricordi e in questi giorni ha parlato di un’infanzia davvero dolorosa. Sua madre si prostituiva e lei, con i suoi fratelli, ha affrontato momenti difficili. Mangiavano riso crudo e alimenti che la gente donava loro. Di fronte al suo racconto, sono molti i gieffini che non riescono a trattenere la commozione. Alfonso Signorini parla di un’infanzia vissuta nella miseria più assoluta, un’infanzia rubata. Dayane preferisce ricordare questi momenti difficili con il sorriso, pensando alla felicità provata con il fratello, Giuliano, a cui è molto legata. Ha sempre tenuto una ferita aperta e ha cercato di essere forte, nonostante tutto. Signorini, a questo punto, vuole sapere che tipo di rapporto c’è attualmente tra Dayane e sua madre. La modella spiega che sente spesso la mamma, ma sebbene lei le dica di amarla non sente di ricevere tutto questo affetto.

“L’ho perdonata perché non potrei dire che ha sbagliato, non so cosa c’è stato dietro la sua vita”, dichiara Dayane in diretta. Non solo, la Mello continua il suo racconto rivelando di essere stata picchiata dal compagno di sua madre. “Questo stesso uomo mi ha picchiata“, confessa la Mello. Pare che l’uomo stesse alzando le mani sulla sorella e sulla mamma. Quando lei si sarebbe intromessa, lui l’avrebbe colpita in faccia. A questo punto, la Mello racconta di aver chiamato il padre, che le avrebbe proibito di tornare nella casa di sua madre dopo quanto accaduto. Dayane ha così deciso di chiudere il suo rapporto con la mamma. Due anni fa quest’ultima l’avrebbe cercata, in quanto pare abbia intenzione di conoscere la nipote.

“Una cosa la so: sono nata dall’amore”, ammette Dayane nonostante tutto. La storia della Mello lascia senza parole Signorini e i suoi compagni d’avventura. Alfonso è sicuro che la positività della modella verrà vista, da ora in poi, in una prospettiva diversa. Per Dayane non finisce qui: arriva una sorpresa davvero inaspettata. Suo fratello le invia un video messaggio, attraverso il quale le ribadisce tutto il suo amore!

Dayane ricorda un viaggio indimenticabile fatto con Giuliano ad Amsterdam. Qui i due fratelli si sono ritrovati senza soldi, tanto che hanno dormito nella stazione. La storia della Mello non può non emozionare i telespettatori e qualcuno, tra i gieffini, nella Casa appare davvero commosso. In questi giorni, Dayane è stata protagonista di un momento sgradevole, a causa di un’affermazione poco carina di Mario Balotelli.