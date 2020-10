Enock e il caso Balotelli: “Reazione aggressiva”, sospetti su Guenda

Alfonso Signorini e Antonella Elia rimproverano in diretta il giovane gieffino, nel corso della tredicesima puntata. Non solo, nascono dei sospetti su una presunta strategia della Goria

Il caso Balotelli torna al centro della scena, nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Il calciatore, la scorsa settimana, è entrato nella Casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa al fratello Enock. Durante questa sua ospitata, Mario si è lasciato andare con una frase sgradevole nei confronti di Dayane Mello, che conosce da anni. Il pubblico si è fortemente ribellato alle parole utilizzare dal calciatore. Ed ecco che anche all’interno del reality, il discorso riguardante la questione si è riaperto in questi giorni. A porre il problema a Enock ci ha pensato Guenda Goria, mentre tutti si trovavano seduti a tavola a mangiare. A detta di Signorini il suo è stato “un tempismo sospetto”. La figlia della Ruta è convinta che Enock avrebbe dovuto dissociarsi pubblicamente e immediatamente dopo la frase pronunciata da Balotelli.

Intanto, Signorini ribadisce con estrema fermezza di non avere sentito subito la battuta di Balotelli, tanto che l’ha rimproverato dopo essere stato messo al corrente dagli autori. La Goria ammette che l’affermazione del calciatore ha turbato molto la sua sensibilità di donna. Di fronte al pensiero di Guenda, Enock non ha reagito bene in questi giorni. Non solo, Patrizia De Blanck ha appoggiato subito il giovane concorrente, prendendo le sue difese.

Questa sera in puntata, Signorini ci tiene a specificare di aver apprezzato l’osservazione di Guenda, ma ammette di avere qualche dubbio sulla tempistica: “Il tuo è stato un tempismo sospetto”. Il conduttore chiede così alla gieffina il motivo per cui non ha espresso subito il suo pensiero e ha atteso del tempo. Guenda confessa di aver aspettato a dire la sua poiché ha riflettuto sulla cosa e ha preferito lasciar trascorrere i giorni per poterne parlare con Enock. A detta di alcuni concorrenti, però, questa potrebbe essere stata una strategia della Goria, che avrebbe dovuto discutere della cosa con il coinquilino in un altro momento e non a tavola di fronte a tutti.

Dopo di che, Signorini passa a Enock: “Tu hai avuto nei confronti di Guenda una reazione eccessivamente aggressiva, indisponente”. Il conduttore è convinto che di fronte a un parere contrario il gieffino reagisca “in modo violento”. A questo punto, gli consiglia di avere un equilibrio all’interno della Casa. Il giovane concorrente decide di fare pubblicamente le sue scuse, sebbene non sia stato lui a fare quell’affermazione, ma il fratello.

Alfonso non mette da parte nulla e fa notare che anche Dayane poteva dissociarsi di fronte alla dichiarazione poco carina di Balotelli. La modella, però, rivela che in quel momento non aveva capito bene le parole del calciatore. Antonella Elia, però, dallo studio si dice convinta del fatto che la Mello abbia compreso, tanto che ricorda la sua risposta: “Non commento”. L’opinionista commenta la reazione di Enock e non le manda a dire: “Dovresti imparare ad argomentare in modo educato, cortese”. Il gieffino, però, si sente attaccato e fa presente di essere stato educato da ben tre genitori.