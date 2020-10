Francesco Oppini ha avuto modo di chiarire la sua posizione dopo le accuse di essere stratega ai danni di Tommaso Zorzi. Al Grande Fratello Vip 5 c’è stato tempo e modo di affrontare l’argomento stasera, lunedì 26 ottobre 2020, soprattutto perché in questi giorni è intervenuta Alba Parietti sui social. La mamma di Francesco si è scagliata contro Antonella Elia, che nella scorsa puntata ha definito il concorrente non solo come giocatore poco furbo e pure doppiogiochista, ma gli ha dato anche del “viscido” per il bacio a Tommaso.

Il pubblico è ormai spaccato in due: c’è chi è dalla parte di Oppini e chi invece non riesce più a credergli. Lui stasera si è difeso, ma già in confessionale aveva detto che secondo lui Antonella va contro di lui a prescindere. Forse a causa dei suoi genitori? Questa la sua insinuazione. Alfonso ha dato prima la parola al figlio della Parietti, che proprio non ha gradito l’essere definito “viscido”. Come ha spiegato, per loro nella Casa è difficile mantenere l’equilibrio e quando arrivano attacchi così forti da fuori diventa ancora più difficile. E così alla Elia ha detto:

“Quando si parla di mani addosso, io che sono educato non accetto che mi venga dato del viscido. Le parole vanno dosate in certi momenti. E non capisco perché già nella terza puntata e ancor prima nelle interviste era contro di me. Se hai dei precedenti con qualcuno della mia famiglia sono affari vostri non miei”.

La Elia ha spiegato le sue intenzioni, perché pare sia stata travisata. Quando gli ha dato del viscido non intendeva fare riferimento a un animale, quindi al verme, ma era associato all’essere umano:

“Dicesi di persona che ha dei modi insinuanti, è sfuggente e infido. Un tipo di cui non ci si può fidare. Io ho detto viscido come essere umano, non intendevo un verme. Io so che è importante dosare le parole per la risonanza che hanno. Ti ho dato del viscido con la coscienza di dirti che tieni il piede in due scarpe e sei sfuggente. Non ti ho dato del verme”

Alfonso è intervenuto per dire che in realtà la connotazione che tutti danno a quell’aggettivo viene ricondotta proprio all’animale, e non all’essere sfuggente. C’è stato un piccolo siparietto con Franceska Pepe, che è tornata su un vecchio argomento su cui Francesco si era già scusato. Per questo Signorini ha preferito chiudere l’argomento e andare avanti, anche perché c’era da parlare di Alba Parietti.

La mamma di Oppini ha replicato duramente ad Antonella Elia. Francesco ha letto il messaggio di sua madre, non mancando di scherzare sul battibecco in atto tra Alba e Antonella. Queste sono state le sue parole:

“Se c’era lei al posto di Valeria sarebbe successo di peggio qua dentro. Con Antonella sarebbe venuto fuori un cataclisma. Io ringrazio mia madre, che è premurosa come tutte le madri. Però le voglio ribadire che a 38 anni deve capire che io me la so cavare da solo”.

La Elia ha preferito replicare con poche parole, o forse sono state poche perché Alfonso l’ha praticamente fermata. Poche parole ma sono bastate per colpire la Parietti: “Alba, io ti capisco. Sei la gallina madre”. La risposta della diretta interessata non è tardata ad arrivare, ma ha replicato con ironia. Ha pubblicato un post molto simpatico su Instagram, ma ha aggiunto: “Meglio essere una gallina madre oggi che un’Antonella Elia un domani”.