Grande Fratello Vip, quattordicesima puntata: eliminato e nomination

Cosa è successo nella quattordicesima puntata del Gf Vip 5? Di tutto e di più, ma le premesse erano quelle giuste: un’eliminazione fino all’ultimo voto con ben sei nominati e un concorrente sparito da 24 ore. Andrea Zelletta è uscito dalla Casa ieri, verso le ore 20, e di lui gli altri inquilini non hanno avuto più notizie. Né le ha avute il pubblico, s’intende. Tutto è taciuto fino a stasera, quando Alfonso Signorini ha detto ai concorrenti che Andrea non è ancora potuto rientrare e che si augura possa tornare presto tra loro. Subito dopo Alfonso è entrato nel vivo delle dinamiche della Casa, con le tensioni nate tra Tommaso Zorzi e la Contessa.

C’era anche un’altra matassa da sbrogliare, ovvero il rapporto di Stefania Orlando con alcuni concorrenti del Gf Vip 5. La sua settimana infatti non è iniziata nel migliore dei modi, era molto giù di morale ma grazie ai fan che hanno urlato per lei fuori dalla Casa e gli aerei si è ripresa. Si è acceso un duro dibattito nella Casa e Antonella Elia ha dato della “gatta in calore” alla Gregoraci. Per quest’ultima poi è arrivata anche una lettera della sorella Marzia. Poi Signorini ha voltato pagina e c’è stato il confronto tra Amedeo Goria con Maria Teresa e Guenda.

Francesco Oppini non ha trascorso dei giorni facilissimi e quindi Alfonso ha voluto parlarne con lui. Si è riacceso lo scontro con Tommaso, poi insieme hanno risposto all’attacco di Alba Parietti che poi è apparsa a sorpresa. Siamo quindi giunti al momento dell’eliminazione: a sorpresa, Guenda è stata l’eliminata della quattordicesima puntata del Gf Vip 5. Lei e sua madre erano i fanalini di coda in questo televoto a sei, il più votato è stato Pierpaolo e dopo di lui Stefania. E finalmente è arrivato il momento di Paolo Brosio: è entrato al Grande Fratello Vip dopo aver superato il Covid. Siamo giunti così alle nomination.

Gli immuni di stasera, decisi dalla Casa, sono stati Pierpaolo, Enock e Tommaso. Hanno pescato i piramidali e chi ha beccato il bollino bianco, ovvero Tommaso per esclusione, ha avuto la possibilità di scegliere un quarto immune donna. Tommaso ha reso immune Stefania. Non ci sarà eliminazione lunedì prossimo, ma i due meno votati rimarranno in nomination e non più solo uno quindi. Gli immuni hanno nominato in confessionale, gli altri in modo palese. I tre Vip più votati sono andati al televoto. I nominati sono Francesco, Maria Teresa e Massimiliano. Queste le nomination nel dettaglio: