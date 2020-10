Guenda Goria e suo padre, momento imbarazzante. Il web: “Senza parole”

Imbarazzo per la gieffina nel corso di questa 14esima puntata del GF Vip 5, quando incontra il papà Amedeo in Casa

Al Grande Fratello Vip 5, questa sera, entra Amedeo Goria, per avere un confronto con l’ex moglie Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda. Le due concorrenti sono rimaste spiazzate, lunedì scorso, da alcune dichiarazioni rilasciate dall’uomo negli ultimi giorni. In particolare, ha particolarmente infastidito entrambe una parola utilizzata da Amedeo per descrivere Guenda: bipolare. La Ruta si è lasciata andare a un duro sfogo, mentre Guenda è rimasta senza parole. Ed ecco che questa sera Signorini permette a entrambe di confrontarsi con Amedeo. Inizialmente resta nel salotto solo Maria Teresa, che ha un primo confronto con l’ex marito. La giovane Goria segue dal confessionale tutta la scena.

I due ex coniugi hanno un confronto abbastanza pacifico. “Vi chiedo scusa, lei è sanissima”, afferma Amedeo. Dall’altra parte, la Ruta gli chiede di non utilizzare più simili termini nei confronti della figlia, cosa che sarebbe già accaduto durante alcuni loro litigi. In effetti, il giornalista ammette di essere riuscito di recente a recuperare il rapporto con Guenda, ma conferma che tra loro si accendono spesso delle discussioni. Signorini, senza permettere ancora alla Goria di incontrare suo padre, chiede a quest’ultimo di lasciare la Casa. Le due Rutas non sanno che Amedeo è pronto a un altro confronto!

Signorini, a questo punto, manda in onda alcuni filmati che ritraggono Maria Teresa e Guenda spendere parole non poi così carine nei confronti dell’uomo. In particolare, la Ruta ha rivelato ai suoi coinquilini che Amedeo è solito cambiare spesso donna. Non solo, secondo il racconto della conduttrice, Goria avrebbe avuto delle relazioni con donne di 20 anni più giovani. In salotto, dopo aver raggiunto sua madre, Guenda confessa che il padre è in grado di toccarle dei punti che le danno fastidio, anche a causa dei suoi flirt. Conferma, così, le rivelazioni della madre sulla vita sentimentale di Amedeo.

Arriva il momento per Guenda di rivedere suo padre, a cui chiede di non essere geloso del suo rapporto con Maria Teresa, in quanto anche con lei ha non pochi litigi. “A volte vorrei tanto che tu facessi un po’ il papà”, dichiara la Goria, desiderosa di ricevere gesti affettuosi da lui. “Credo che lui a volte abbia dei problemi con il femminile e che ce li abbia tutt’ora”, così Guenda ribadisce ciò che ha dichiarato in settimana sua madre. Addirittura, Amedeo cercò di sedurre Patrizia De Blanck, moltissimi anni fa.

Non mancano le battute piccanti sul Goria, anche da parte di Pupo e Antonella Elia, poiché era ritenuto un donnaiolo. Il pubblico fa notare l’imbarazzo di Guenda. In effetti, una figlia di fronte a determinate affermazioni fatte sul padre non può non sentirsi a disagio. “Io se fossi in Guenda mi starei sotterrando dalla vergogna. Ma io senza parole. Ma cosa stiamo guardando” e ancora “Non vorrei essere nei panni di Guenda in mezzo a questa scenetta”. Una parte dei telespettatori è convinta del fatto che alcune battute su un padre non dovrebbero mai essere fatte di fronte a una figlia. Sono tanti, comunque, coloro che ironizzano sulla questione sui social.