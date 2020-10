Guenda durissima contro il padre: “Do fastidio, vorrebbe vedermi fallire”

Nel daytime del Gf Vip di oggi, giovedì 29 ottobre, abbiamo ascoltato un altro sfogo di Guenda contro suo padre. Ormai è cosa nota da dove sia partito tutto: Amedeo Goria in una sua intervista ha definito “bipolare” sua figlia. Nelle sue intenzioni non c’era minimamente il riferimento al disturbo dell’umore di cui alcune persone sono affette. Goria ha usato il termine in modo un po’ superficiale forse, non pensando a ciò che si sarebbe potuto scatenare dopo, ma voleva solo far capire che Guenda ha due lati del carattere estremi tra loro.

Il giornalista ha ben spiegato la sua posizione a Pomeriggio 5, inoltre domani sera potrebbe arrivare una sua lettera per Guenda. Nella puntata del venerdì sera quindi è probabile che si tornerà a parlare ancora di loro e lo si può intuire anche dal fatto che nel daytime vanno ancora in onda gli sfoghi di Guenda. Servono insomma per tenere aggiornato il pubblico e fanno da filo conduttore tra una puntata e l’altra. Nella striscia quotidiana di oggi, la concorrente si è sfogata in confessionale e ne ha parlato anche con Rosalinda/Adua.

Secondo Guenda suo padre avrebbe rilasciato quelle dichiarazioni solo perché vorrebbe fare il provocatore. Se così fosse allora lei si aspetterebbe che almeno dosasse di più le parole, visto che è anche un giornalista e ha una certa età, ha spiegato. Poi ha detto:

“Lui non è tanto un papà, è un compagno di giochi, è un amico. C’è qualcosa di me che dà fastidio a mio padre. Mi vuole bene ma a volte mi boicotta. Vorrei capire cosa gli dà fastidio. Sento che non mi apprezza fino in fondo. Lui vorrebbe dimostrarmi che non ce la faccio senza di lui. Lui vorrebbe il mio fallimento”.

Sono di sicuro parole molto forti su cui Alfonso Signorini potrebbe aprire un dibattito domani. In un secondo momento Guenda ha specificato forse un po’ meglio cosa intendeva quando ha parlato del fallimento. Un genitore potrebbe mai sperare di veder fallire sua figlia? Per Guenda potrebbe accadere proprio questo con suo padre: “Non mi appoggia perché il mio successo può essere un suo fallimento”.

Poi ancora la concorrente del Gf Vip 5 ha confessato di sentirsi spesso destinataria di sfoghi che non le appartengono. Goria si sfogherebbe su Guenda perché non riuscirebbe ad avere un rapporto con Maria Teresa Ruta, vorrebbe infatti che lei lo chiamasse di più. Insomma Goria agirebbe da uomo offeso: lei farebbe da filtro tra i due genitori. Goria sfogherebbe su di lei dei malumori che in realtà non sono diretti a lei, ha spiegato Guenda in confessionale.