Guenda risponde al padre: “Egoismo”, Goria chiarisce dopo le accuse

Guenda Goria al Gf Vip è al centro dell’attenzione, sia per gli scontri dentro la Casa sia per ciò che accade al di fuori della stessa. Non è più un mistero che abbia avuto un rapporto complicato con i suoi genitori, dovuto anche alla separazione tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria probabilmente. Proprio ieri sera è venuta a conoscenza delle ultime dichiarazioni di suo padre, che è arrivato a definire la figlia “bipolare”. C’è stato un durissimo sfogo di Maria Teresa al Gf Vip, mentre Guenda non è riuscita a rispondere lì per lì.

La concorrente si è presa un po’ di tempo, ma dopo la puntata, chiamata in confessionale, è riuscita a esprimere la sua opinione su quanto accaduto. Anche quando la Ruta l’ha raggiunta nella Mystery Room non era riuscita a proferire parola, ma lo ha fatto in confessionale. Nel daytime del Gf Vip di oggi infatti ha detto:

“Non sono bipolare. Come tutti i calmi, quando perdono il controllo perché vengono toccati sempre sullo stesso tema magari si arrabbiano. Ed effettivamente io quando mi arrabbio con mio padre mi arrabbio in maniera importante. Lui sa toccare dei temi che mi fanno scattare. Io sono l’unica matura qui, alle prese con egoismi e manie di protagonismo. Sono l’unica a cercare di mantenere un centro”

Anche la Ruta in confessionale ha ribadito la sua idea, ovvero che è stupita delle parole del suo ex marito, che è un giornalista quindi dovrebbe saper dosare le parole. Poi ha ricordato ad Amedeo Goria che sua figlia gli vuole bene e che lo porta sul palmo di mano. Subito è arrivata la contro replica del papà di Guenda, che ospite a Pomeriggio 5 si è spiegato meglio. Ha raccontato di aver rilasciato due interviste. La lettera in cui ha ammesso le sue colpe e poi quella in cui ha usato il termine “bipolare”.

“Per quanto riguarda il discorso del ‘bipolare’, vorrei spiegare bene cosa significa. Non volevo sempre elogiarla e farne di lei una Santa Maria Goretti. Ho provato a tirare fuori le spigolosità del suo carattere, dei lati più estremi. E ho parlato di due poli del suo carattere: una dolcezza e una tenerezza da un lato, dall’altro lato ha degli aspetti di grande forza e tenacia, a volte di durezza. A volte litighiamo, lei mi attacca anche ma fa parte del confronto tra figli e genitori. Non è bipolare, ha le spigolature”.

Insomma, Goria sente di essere stato frainteso e forse ha usato un termine sbagliato per esprimere la sua idea. Per lui c’è stata una cattiva interpretazione da parte della gente. Sull’attacco di Maria Teresa Ruta, invece, ha detto:

“A volte al Gf Vip viene fuori quello che uno non vuole dire. Lei si è sentita attaccata perché sembrava che io avessi attaccato sua figlia. Io l’ho sempre ringraziata, ha tirato su i nostri figli più di me perché mi sono trasferito a Roma. Maria Teresa è una grande donna, ieri ha esagerato un po’”.

Il giornalista ha trovato una giustificazione al durissimo sfogo della ex moglie, comprendendo il nervosismo dopo un mese e mezzo di Gf Vip o per altri motivi. Anche Guenda non ci è andata leggera sul padre, dicendo che è angosciato perché sta andando in pensione. Anche su questo però Goria è riuscito a vederne il lato positivo, insomma almeno apparentemente non sembra esserci rimasto molto male. Adesso chiederà al Grande Fratello Vip di poter scrivere una lettera per sua figlia Guenda.