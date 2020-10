Guenda Goria, papà Amedeo ammette sue colpe: un inganno li ha cambiati

Amedeo Goria ha scritto una lettera a sua figlia Guenda tramite il settimanale Di Più. Il giornalista sportivo ha preso coraggio e ha messo nero su bianco ciò che sente per la figlia, che nella Casa del Grande Fratello Vip ha manifestato un po’ di insofferenza circa i comportamenti di suo padre. Le piacerebbe ricevere da lui un complimento in più, ogni tanto. Goria è anche andato ospite nella Casa e ha incontrato la figlia attraverso il vetro in salotto, ma è scappato via di corsa a un tratto. Ed è questo il motivo della sua lettera: ha voluto scrivere tutto ciò che non è riuscito a dirle al Gf Vip. Ha deciso di incontrarla dopo aver letto tanta sofferenza negli occhi della figlia mentre parlava di lui. L’emozione però ha preso il sopravvento e così non sapendo come gestirla, colto di sorpresa, è quasi scappato via.

Guenda Goria, il rapporto con papà Amedeo raffreddato da un inganno

In effetti è stata un’uscita di scena repentina e improvvisa, anche se Alfonso Signorini non aveva detto loro di salutarsi. Evidentemente per Goria è risultato più semplice scrivere che parlare, così ha scritto una lettera “colma d’amore e anche di qualche senso di colpa”. Ha ammesso di aver avuto delle mancanze verso Guenda, un po’ per motivi di lavoro ma soprattutto per la separazione da Maria Teresa Ruta, avvenuta quando i figli erano piccoli. “Eravamo separati in casa”, ha ammesso. La coppia aveva scelto di non dirlo subito ai figli perché troppo piccoli. Guenda però ha avvertito il distacco e ne ha sofferto molto. Solo quando Guenda è diventata maggiorenne le hanno raccontato la verità sulla loro famiglia. “La voglia di essere genitori ci aveva sempre unito”, ha aggiunto ancora.

Amedeo Goria, lettera alla figlia Guenda che è al Gf Vip

Quando Guenda lo ha scoperto si è chiusa in un lungo silenzio, pieno di rabbia e di delusione. Ed è forse in quel momento che, secondo Amedeo, lei è diventata improvvisamente adulta. E non è tutto: “Scoprendo l’inganno mio e della mamma ti sei allontanata un po’ da noi, soprattutto da me”. Guenda ha rimproverato i suoi genitori per questo errore di non aver ammesso prima la verità, ma Amedeo e Maria Teresa hanno agito con le migliori intenzioni. Goria nella lettera ha ammesso le sue colpe e se ne assume la responsabilità, chiedendo però alla figlia di non mettere mai in discussione l’amore che prova per lei. Eppure ancora oggi quando sono insieme c’è qualcosa che lo frena: “Il senso di colpa nel mio cuore non mi permette di essere naturale con te”. Ha timore di essere giudicato dopo quell’errore sulla separazione.

Guenda Gf Vip, parla papà Amedeo: “Vorrei che mi aiutassi a entrare nel tuo cuore”

Adesso che anche Guenda è cresciuta, però, dovrebbe assumersi le sue responsabilità sul loro rapporto: “Ci vediamo solo se ti cerco io e a distanza è difficile capirsi”. Ma forse alla base delle loro incomprensioni c’è il fatto che siano molto simili caratterialmente. “Vorrei che mi aiutassi a entrare nel tuo cuore, io ci sto provando ad aprirti il mio. Abbiamo bisogno di stare insieme nelle sfide belle e brutte della vita. Guenda, scusa questo papà imperfetto ma che ti vuole bene”, ha scritto infine il papà di Guenda Goria.