Guenda Goria, il papà la definisce bipolare e la Ruta scoppia: “Da querela”

Maria Teresa e Guenda Goria sono due grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 5. Madre e figlia hanno attirato l’attenzione dei telespettatori, conquistando anche il loro cuore. Infatti, entrambe riescono a superare alla grande i vari televoti. La loro storia sembra aver appassionato il pubblico, che attende i confronti in prima serata. Alfonso Signorini accontenta i telespettatori e torna a parlare del rapporto delle due Rutas. In passato, Maria Teresa scelse di dedicarsi al suo amore Roberto, attuale compagno, e di non essere molto presente per i suoi due figli. Guenda aveva 17 anni e ha sofferto molto per questo allontanamento, ma è riuscita comunque a mantenere un buon rapporto con la madre.

A parlare ora ci ha pensato Amedeo Goria, in una nuova intervista su Nuovo Tv e a Mattino 5. Signorini legge qualche sua dichiarazione a Guenda, che inizialmente resta senza parole. Suo padre utilizza termini che non vengono ovviamente apprezzati dalla Goria. In effetti, ha definito la concorrente con il termine “bipolare“. Di fronte a queste affermazioni, anche Signorini fa notare che solitamente da un padre non ci si aspetta questo genere di parole.

Intanto, Guenda ammette di non sapere come rispondere a tali dichiarazioni. Per dare una risposta al padre, la Goria dovrebbe ripercorrere il suo passato e includere altre persone. Non si sente di farlo. Il motivo? Il padre ha parlato anche degli uomini che sono stati vicini a Guenda. Quest’ultima si dice dispiaciuta per la situazione e ci tiene a specificare che non è una persona bipolare. Nonostante tutto, la Goria dichiara di amare sua padre e di volerlo abbracciare “così com’è”.

E mentre Guenda preferisce non esprimersi troppo sulla questione, Maria Teresa si lascia andare a un duro sfogo. “È da querela scusami, è usata a sproposito. Guenda non lo è, assolutamente”, dichiara la Ruta riferendosi al termine ‘bipolare’ utilizzato da Amedeo nei confronti della figlia. Maria Teresa si alaza in piedi e appare davvero abbastanza furiosa. La conduttrice poi continua: “Io non permetto a una persona, se non sa che sua figlia ha avuto il morbillo, di parlare della sua condizione fisica e mentale”. La Ruta ci tiene a ribadire che sua figlia non è una persona bipolare. Non solo, fa presente che Guenda è alla ricerca di attenzioni, che il padre non le avrebbe dato da piccola.

Maria Teresa conclude il suo lungo sfogo dichiarando che “con i figli bisogna impegnarsi tutta la vita”. Intanto, Pupo decide di dare un consiglio a Guenda: non dovrebbe più dare tutte le responsabilità ai suoi genitori. Questa è una puntata complessa per la Goria, che ha dovuto anche affrontare la questione riguardante la sua lite con Enock.