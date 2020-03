Grande Fratello Vip 4 diciottesima puntata: eliminati, nominati e finalista

Diciottesima puntata Grande Fratello Vip 4 (25-26 marzo), l’eliminata è Fernanda Lessa

La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 4 è appena terminata e nonostante il silenzio in studio è stata ben organizzata e ha affrontato nel dettaglio quanto accaduto nella Casa in questa settimana: Fernanda Lessa e Antonella Elia hanno chiesto scusa per la lite che ha fatto tanto discutere in questi giorni e sono arrivate persino a un abbraccio finale prima dell’esito del televoto; Sossio Aruta ha messo un punto alla sua amicizia con Antonio Zequila e ha ribadito che si sarebbe aspettato altro dal suo coinquilino. Tanti sono stati i momenti di confronto che hanno visto i Vip schierarsi, come ormai si vede fare da giorni, visto che la finale è vicina. All’inizio della puntata, aperta da un bel messaggio di Adriana Volpe, a cui Alfonso Signorini ha mandato un caloroso abbraccio, hanno fatto seguito insomma una serie di momenti che hanno visto i coinquilini dirsene di nuovo di tutti i colori. Anche dopo l’annuncio dell’eliminata della puntata: come prevedibile, a dover abbandonare la Casa è stata Fernanda Lessa col 21% dei voti.

Gf Vip 4, Fernanda eliminata: l’abbraccio finale con Antonella Elia e la reazione alla scelta del pubblico

A Fernanda è stata dedicata anche una parte speciale della puntata, quando la concorrente ha ricordato i suoi brutti problemi con l’alcolismo e ha lanciato il suo grido d’allarme ai giovani: bere e ubriacarsi non è un vanto né un merito ma può essere molto pericoloso. Fernanda ha ricevuto anche un bellissimo video dai suoi genitori: “I miei primi soldi che ho avuto li ho usati per comprare a entrambi una casa davanti al mare”, queste le sue parole dopo il filmato che testimonia come ormai le cose con la famiglia vadano benissimo. Bel momento anche per la Elia, arrivata allo scontro finale proprio con Fernanda dopo il salvataggio di Licia Nunez: Antonella ha ricevuto un bel messaggio da Paola, la sua seconda mamma, per la quale ha speso parole bellissime. “Appena l’ho vista – queste le sue parole – mi sono innamorata. Ero tanto orgogliosa! Finalmente avevo una mamma! Bellissima, giovane!”. Fernanda non ha preso male l’eliminazione, soprattutto dopo l’abbraccio che c’è stato con la Elia proprio dopo questi due bei momenti: “Sento – così Fernanda ha salutato il Grande Fratello – che la mia famiglia ha bisogno di me e io ho bisogno di loro. Grazie per avermi votato”. “Da ex giocatore – questo il commento di Pupo – avrei anch’io pensato che forse Antonella avesse qualche chance in più. In fondo il pubblico del Grande Fratello premia gli atteggiamenti istintivi”. Come dargli torto.

Grande Fratello Vip 4: Aristide Malnati secondo finalista, Sara Soldati seconda eliminata

Buona parte della puntata è stata dedicata a scegliere il secondo finalista di quest’edizione senza che nessuno dei concorrenti lo sapesse; a tutti è stato chiesto di votare chi non merita di andare in finale per arrivare a un eliminato:

Zequila ha nominato Paola perché “nonostante la sua giovinezza ha più veleno che globuli rossi nel sangue”;

Paola ha nominato Zequila perché “non vedo sincerità, trasparenza e lo trovo un gran giocatore”;

Denver ha nominato Teresanna perché “con gli altri sono partito dal giorno 1”;

Licia ha nominato Paola perché “non ci siamo ancora del tutto comprese”;

Patrick ha nominato Zequila perché “si sente superiore agli altri, il televoto potrebbe schiarirgli le idee”;

Antonella ha nominato Zequila perché “abbiamo litigato, c’è stato un cambiamento repentino nei nostri rapporti, non lo trovo più quello che era prima”;

Aristide ha nominato Teresanna perché “ho iniziato il percorso in ritardo”;

Sara ha nominato Zequila perché “si scoprono sempre maschere”;

Paolo ha nominato Sara perché “è entrata da poco”;

Teresanna ha nominato Sara per “una questione di tempo”.

Antonio è finito al televoto raccogliendo una valanga di voti e ha trascinato con sé Sara; da qui è partita una catena che ha visto essere nominati in ordine di chiamata Teresanna e Aristide. Il pubblico ha dovuto decidere tra loro quattro e Sara ha dovuto lasciare la Casa: “Mi porterò – queste le sue parole ad Alfonso – quest’esperienza nel cuore per tutta la vita”. Il primo dei preferiti è diventato il secondo finalista: parliamo di Aristide che si è aggiunto quindi a Sossio, già scelto per la finale nella precedente puntata.

Nomination Gf Vip 4 diciottesima puntata: Patrick Ray Pugliese, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila a rischio eliminazione

Le nominationdi questa puntata sono iniziate con Sossio e Aristide; entrambi hanno dovuto salvare una persona ciascuno che a sua volta poi ha dovuto salvare gli altri a catena:

Sossio ha scelto di continuare il Grande Fratello Vip con Andrea Denver che a sua volta ha scelto Antonella; quest’ultima ha salvato Paola;

Aristide invece ha voluto salvare Zequila che ha fatto il nome di Licia che ha fatto il nome di Teresanna.

Patrick e Paolo non sono stati salvati e hanno trascinato con sé al televoto Zequila che ovviamente ci è rimasto malissimo: il prossimo eliminato sarà scelto tra loro tre. Ed è molto probabile che sarà proprio Antonio.