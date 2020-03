Antonella Elia commuove: “Mi vergogno di me”, Signorini piange

Alfonso Signorini in lacrime per il racconto di Antonella Elia: “Una storia meravigliosa”

Serata molto movimentata e ricca di viaggi introspettivi nella puntata del Grande Fratello Vip in onda il 25 marzo 2020. Antonella Elia ha ricevuto una sorpresa da parte della mamma adottiva poco prima del risultato del televoto che la vedeva al ballottaggio con Fernanda Lessa. Durante la puntata sono emersi dettagli molto dolorosi del passato della gieffina: una volta terminato il racconto, il conduttore con voce rotta e occhi lucidi ha dichiarato: “Darsi così al pubblico è segno di grande generosità”. Antonella, infatti, ha ricevuto un messaggio da parte di Paola, la donna che le ha fatto da madre dopo la scomparsa della mamma biologica. La showgirl ha affermato di aver sofferto di solitudine durante la sua vita a causa degli innumerevoli abbandoni subiti. Alfonso e Pupo hanno sottolineato quanto Antonella e Fernanda siano simili, avendo nel loro passato vissuto storie di sofferenza. Poco prima, anche Fernanda ha parlato del suo problema con l’alcol e il difficile rapporto con i genitori.

Il messaggio della matrigna di Antonella: “Sei sempre nel mio cuore”

“Ciao Antonella, sono la mamma. Sono emozionata, ti posso dire poche parole, ma sono dette col cuore. Ti voglio ricordare che ti seguo in televisione, roba da matti, però sono sempre con te. Anche quando non riesco a guardarti, sei sempre nel mio cuore non dimenticarlo mai, che sei sempre nel mio cuore. Mi raccomando stai tranquilla, la mamma ti vuole sempre bene, sempre. Ricordati che non sei sola, non sentirti sola, perché io sono vicina a te e ti guardo, ti accarezzo, ti abbraccio. Sono sempre vicina a te. Sei bella armoniosa, meravigliosa. Ciao, ciao Antonella”.

Elia commossa per la sorpresa: “Finalmente anche io avevo una mamma”

Alfonso quindi ha chiesto alla gieffina chi fosse la donna del messaggio: “Questa è la donna che ha sposato mio papà quando avevo nove anni, Paola. Non ho nessun ricordo di mia mamma, se n’è andata quando avevo un anno e mezzo. Paola è arrivata quando avevo circa 9 anni e per me è stata fantastico. Mi ricordo il primo giorno che l’ho conosciuta. Mio padre mi portava a volte a parlare con le sue fidanzate e Paola era bellissima. Appena l’ho vista mi sono innamorata di lei”. Visibilmente emozionata, ha poi aggiunto: “Mio padre mi ha chiesto se mi piaceva e gli ho detto ‘è bellissima sposala!’… finalmente avevo una mamma anche io. Mi abbracciava molto, mi sono sentita protetta, coccolata“.

Signorini in lacrime

In seguito Antonella ha svelato al pubblico di sentirsi in colpa per via del suo carattere difficile: “La solitudine una è una mia caratteristica. Sono diffidente, sono capitate svariate cose nella mia vita e quindi non ho fiducia nel prossimo. Mi vergogno di essere così, di quello che sono”. Ed è proprio qui che è intervenuto Alfonso, che piangendo ha concluso complimentandosi con la donna per aver tirato fuori tali emozioni. “Tu e Fernanda siete molto simili. Siete due donne vere. Darsi cosi al pubblico è segno di grande generosità”. Al momento del verdetto, che ha visto Fernanda fuori dai giochi, le due si sono concesse un abbraccio.