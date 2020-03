Signorini e Pupo: pareri contrastanti in diretta su Antonella, il web sospetta

Alfonso Signorini: ramanzina a Antonella Elia e Fernanda Lessa per la lite sui biscotti, Pupo è di un altro punto di vista

La lite sui “biscotti senza glutine” che ha visto protagoniste Antonella Elia e Fernanda Lessa ha smosso di nuovo le cose nella casa del Grande Fratello Vip. Le due coinquiline hanno rimesso movimento alle dinamiche del reality dopo una breve tregua, sembrava infatti si fossero riavvicinate ma il loro rapporto non è di certo di amicizia. Mani addosso e strattonate che non sono passate inosservate alle telecamere di Canale 5 così come al pubblico. Anche Alfonso Signorini ne ha voluto parlare, bacchettando anche se non troppo le due concorrenti di GF Vip di questa edizione in piena emergenza sanitaria a causa del Coronavirus, ma Pupo non è sembrato dello stesso parere, soprattutto in relazione alle liti che avvengono all’interno di Cinecittà.

Signorini e Pupo: pareri contrastanti su Antonella e Fernanda Lessa. Cosa è successo

Il padrone di casa aveva sin dall’inizio della diretta di mercoledì 25 marzo messo sul piatto le sue intenzioni circa gli atteggiamenti tenuti da Antonella Elia e Fernanda Lessa sulla famosa lite dei biscotti senza glutine che, neanche a dirlo, ha spaccato nuovamente le fazioni della Casa. “Ragazze, io credo che con tutto quello che sta succedendo in Italia ora non si può litigare così. Già litigare è fuori discussione, ma per un biscotto è veramente ignobile!“, ha detto subito Signorini. A quel punto Pupo ha detto la sua: “Secondo me ci può stare una litigata del genere, siamo al Grande Fratello. Inutile usare questo buonismo!”. Insomma i due non sembravano essere molto d’accordo ma il web ha notato qualcosa in più. Il conduttore ha poi replicato: “Non è buonismo, onestamente non è un bel vedere. Ma poi Antonella sei intollerante al glutine poi i bucatini ti sono piaciuti, non è un controsenso?“.

Pupo difende Antonella Elia dopo la ramanzina di Signorini: il web bisbiglia

All’opposizione di Alfonso sulla questione intolleranza, Pupo non è riuscito a stare in silenzio e non riprendere le parti alla Elia: “Non è un controsenso. Anche io sono intollerante al glutine, Anche io a volte sgarro. Si può sgarrare se non si è celiaci“. Il web comunque sembra non aver digerito la risposta di Pupo che ha difeso la Elia, sempre più convinto che lì dove non arriva Signorini a difenderla, arriva qualcun altro nel programma. Insomma, la questione si fa sempre più intricata.