Grande Fratello Vip Fernanda Lessa, marito e alcol: l’episodio che ha cambiato tutto

Fernanda Lessa marito: “Per me è puro dentro”, la confessione al Gf Vip 4

Fernanda Lessa è uno dei personaggi più interessanti del Grande Fratello Vip perché è una delle poche ad aver condiviso con i coinquilini e con il pubblico un momento difficilissimo della sua vita, cioè quando era dipendente dall’alcol. Non si tratta di una confessione lieve, in quanto emergono ricordi, situazioni difficili, atteggiamenti e comportamenti sbagliati: è un ricordare continuo che in una Casa come quella del Gf Vip 4 si amplifica e ovviamente crea dolore. Per fortuna Fernanda ne è uscita, e lo deve soprattutto a suo marito Luca: “Per me è puro dentro”, queste le sue parole che dipendono soprattutto dal fatto che lui è stato con lei non quando si era disintossicata ma nel momento più acuto della dipendenza.

Grande Fratello Vip: “Mi ha conosciuto che ero uno straccio”, l’episodio che ha cambiato tutto

“Mi ha conosciuto – ha così parlato la Lessa di Luca – che ero uno straccio. Se avevo una lezione di palestra io bevevo un bicchiere di vino. Lui mi ha conosciuto così e io facevo delle cose orribile quando bevevo. Sono anche arrivata a mettergli le mani addosso – così ha raccontato l’episodio che ha cambiato tutto –, e dopo di questo ho deciso che non se lo merita. Lui mi ha detto che ogni volta che facevo così ‘Mi spezzi il cuore’. È bello sapere cos’è successo la notte prima ed essere totalmente responsabile. È molto facile bere perché tu fai delle cose e dai la colpa all’alcol. È una cosa da codardo”. “Lui – queste alcune delle parole di Adriana Volpe con cui poi la Lessa si è sfogata – ti ha conosciuto fragile… Ti rendi conto che tu sei un esempio importantissimo. Fai capire che ci si può riuscire. Sai quante persone che magari sentendo la tua storia possono avere una briciola di speranza?”. Sante parole che non hanno niente di retorico tra l’altro: è vero che la presenza della Lessa al Gf Vip 4 vuol dire tanto.

Luca e Fernanda coppia affiatata: “Ringrazio Dio perché mi ha dato una seconda possibilità”

Ed è bellissimo sapere per di più che è riuscita a vincere questa difficile battaglia grazie a una persona come Luca che non è certo un uomo qualsiasi: non tutti infatti avrebbero voluto prendersi un carico così importante. “Ringrazio tutti i giorni Dio – queste le parole di Fernanda in lacrime – perché mi ha dato una seconda possibilità. Sono fortunata”. Fortunati anche noi di poter ascoltare la tua storia, cara Fernanda!