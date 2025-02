Grande Fratello, ritiro momentaneo di Stefania Orlando: il motivo

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata del Grande Fratello, che ha visto l’eliminazione dal reality di Iago Garcia. A non troppe ore di distanza dalla diretta, un’altra concorrente ha deciso di abbandonare la Casa, ovvero Stefania Orlando. In questo caso si tratta però di un ritiro volontario e momentaneo. L’annuncio è stato dato sulle pagine social del programma attraverso un comunicato ufficiale. Scopriamo meglio il motivo dietro la decisione presa dalla gieffina.

Stefania Orlando si ritira momentaneamente

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su Canale 5 uno dei concorrenti storici ha dovuto abbandonare la Casa. Ad essere eliminato è stato difatti Iago Garcia. A poche ore dalla sua uscita, anche un’altra gieffina ha lasciato il programma. Si tratta nello specifico di Stefania Orlando. In questo caso, però, non si tratta di un’eliminazione dovuta al televoto bensì di una scelta volontaria. In un comunicato ufficiale pubblicato sulle pagine social del reality è stato difatti annunciato il ritiro momentaneo della concorrente per motivi personali. Questi ultimi non sono stati specificati.

Di seguito il comunicato ufficiale da parte del Grande Fratello:

Come specificato si tratta di un abbandono momentaneo. La gieffina potrebbe quindi rientrare in gioco nelle prossime settimane.

Quella di quest’anno non è stata l’unica partecipazione di Stefania Orlando al Grande Fratello. La conduttrice televisiva, cantante e showgirl aveva difatti già preso parte al reality nel 2020-2021 per l’edizione del Grande Fratello Vip.

I nominati di ieri

Intanto nella puntata andata in onda ieri sera, oltre all’eliminato si è saputo anche uno dei finalisti di quest’edizione. E’ stata difatti svelata la prima concorrente donna ad accedere alla finale, ovvero Jessica Morlacchi. L’ex cantante dei Gazosa ha battuto con il 57.18% dei voti la modella brasiliana Helena Prestes che ha invece ottenuto il 39.81%. Morlacchi è quindi la seconda finalista dopo Lorenzo Spolverato, annunciato nella puntata precedente.

Al televoto, dopo le nomination dei vari concorrenti, sono invece finiti Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Maria Teresa Ruta, Helena Prestes e Zeudi De Palma. Scopriremo chi dovrà abbandonare la Casa del Grande Fratello tra loro nella prossima puntata.