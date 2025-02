Grande Fratello, gieffini criticano Helena: “Manie di protagonismo”

Nelle ultime ore i coinquilini della Casa del Grande Fratello hanno improvvisato un’intervista al nuovo concorrente Mattia Fumagalli. Proprio quest’ultima ha scatenato diverse polemiche. Ad essere criticata è stata nello specifico Helena Prestes che, secondo altri gieffini, avrebbe peccato di manie di protagonismo. La modella brasiliana, tuttavia, non è stata l’unica ad essere contestata. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Le critiche a Helena Prestes per l’intervista a Mattia

Mattia Fumagalli è recentemente entrato nella Casa del Grande Fratello come nuovo concorrente. Proprio per provare a conoscerlo meglio, gli altri coinquilini hanno recentemente deciso d’improvvisare un’intervista dove ognuno di loro poneva alcune domande al gieffino. Non sono mancate le polemiche. L’atteggiamento di Helena Prestes durante la chiacchierata ha difatti portato alcuni dei concorrenti a muoverle delle critiche.

Nello specifico Giglio ha accusato la modella brasiliana di avere delle manie di protagonismo. Stando a quanto lamentato dal gieffino, ad averlo infastidito è stato il fatto di essere stato zittito durante l’intervista. Il ragazzo ha evidenziato come fosse un’attività di gruppo e pertanto tutti potevano porre delle domande. Anche Shaila Gatta e Chiara Cainelli hanno commentato negativamente il comportamento di Helena, sottolineando come secondo loro questo fosse dettato da una volontà di essere al centro dell’attenzione.

Sul web sono stati diversi gli utenti a commentare la vicenda ed alcuni di loro hanno preso le difese della Prestes. In particolare hanno evidenziato come Giglio, mentre parlava Mattia, abbia imitato il verso di un cane.

Di seguito alcuni dei commenti più significativi a riguardo:

Dei rumori fatti da Giglio ha parlato anche Iago Garcia durante un confronto con altri gieffini in giardino. Nello specifico il concorrente ha commentato dicendo come per lui il coinquilino volesse stare al centro dell’attenzione.

Le parole di Helena Prestes sull’intervista

Anche Helena si è espressa in merito a quanto avvenuto durante l’intervista a Mattia. La gieffina, durante il confronto in giardino insieme ad altri coinquilini, ha sottolineato come da parte di alcuni siano state lanciate alcune frecciatine. La modella brasiliana ha poi precisato come lei si fosse limitata ad invitare chi non voleva restare ad andarsene, ma non avesse zittito nessuno.