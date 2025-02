Grande Fratello, citata Dayane: replica. Shaila affronta Mariavittoria

Durante il daily del Grande Fratello Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti hanno avuto un lungo confronto che ha portato ad un chiarimento fra loro. Intanto l’ex gieffina Dayane Mello ha voluto replicare con un post pubblicato su X ad alcuni coinquilini che l’avevano recentemente tirata in ballo. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Il confronto tra Shaila e Mariavittoria

Come ogni anno all’interno della Casa del Grande Fratello vengono a crearsi le più svariate dinamiche tra i concorrenti. Tra questi possono nascere amicizie, rivalità e anche storie d’amore. Un rapporto che ha subito una leggera battuta d’arresto è stato quello tra Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. Le due si sono difatti un po’ allontanate a seguito di alcuni episodi. Nelle ultime ore hanno tuttavia avuto modo di confrontarsi e chiarirsi. Nello specifico l’ex velina di Striscia La Notizia ha spiegato alla coinquilina di essere rimasta male e di essersi un po’ allontanata per alcuni suoi atteggiamenti proprio perché per lei era un’amica e non si aspettava alcuni gesti. L’ha poi invitata a dirsi le cose in faccia.

Mavi le ha risposto affermando di non sentirsi come una traditrice nei confronti di qualcuno, specificando come non avesse mai parlato di lei con altre persone e come il fatto che parlasse con altri coinquilini non significasse per forza che le considerasse delle persone amiche. Ha poi rivelato a Shaila di essere rimasta male per un comportamento avuto da Lorenzo Spolverato dopo l’uscita di Alfonso D’Apice. Alla fine le due, dopo aver esposto i propri punti di vista, sono riuscite a chiarirsi.

La replica di Dayane Mello a chi l’ha tirata in ballo

Intanto Dayane Mello, ex protagonista del Grande Fratello Vip, ha pubblicato un post su X (ex Twitter) per rispondere ad alcuni gieffini che l’avevano tirata recentemente in ballo nelle loro conversazioni. Nello specifico la modella brasiliana ci ha tenuto a sottolineare come non abbia mai indossato maschere o seguito dei copioni durante il suo percorso all’interno del reality, ma di aver agito sempre in modo spontaneo ed istintivo.

Di seguito quanto postato dall’ex volto del Grande Fratello su X: