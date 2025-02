Grande Fratello, comunicato ufficiale per i gieffini: cosa è successo

Poche ore fa la pagina ufficiale del Grande Fratello sui social ha condiviso un comunicato ufficiale indirizzato ad alcuni dei concorrenti rimasti ancora all’interno della Casa. Nello specifico la comunicazione è rivolta ad Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Alfonso D’Apice e Giglio. La scelta ha già scatenato le prime polemiche. Scopriamo che cosa ha deciso nello specifico la produzione del programma nei loro confronti.

Il comunicato ufficiale del Grande Fratello

Dopo la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5 ci sono ulteriori novità da parte della Casa del Grande Fratello. Sulle pagine social ufficiali del programma, difatti, è stato condiviso un comunicato stampa rivolto ad alcuni dei concorrenti rimasti in gara. I gieffini in questione sono nello specifico Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Alfonso D’Apice e Giglio. Nel post si può leggere come la produzione abbia deciso di premiare i coinquilini regalando loro una settimana di relax dopo quasi cinque mesi di permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia. La meta, tuttavia, ancora non è stata svelata.

Poco dopo la pubblicazione del comunicato ufficiale, la pagina Instagram del Grande Fratello ha condiviso una storia. Nello specifico si vedono i sopracitati protagonisti del reality all’interno di un van, diretti verso una meta misteriosa. Dopo aver appreso la sorpresa pensata per loro dalla produzione del programma la loro reazione è stata chiaramente di grande gioia e festa. Nel video, difatti, li si può sentire cantare e battere le mani al ritmo della hit di Lucio Battisti “Con il nastro rosa” mentre raggiungono il luogo ancora ignoto.

Se il comunicato ha scatenato la felicità dei gieffini interessati, ha suscitato però anche qualche polemica. Sono stati difatti diversi i fan del programma che hanno criticato la scelta della produzione. Alcuni utenti hanno sottolineato come tra i concorrenti selezionati meritassero di esserci anche Helena Prestes e Jessica Morlacchi, storiche protagoniste del reality. Altri hanno invece sostenuto come Alfonso non dovesse esserci, in quanto entrato all’interno della Casa soltanto a programma già iniziato.

Di seguito il comunicato pubblicato sui social del Grande Fratello: