Grande Fratello, caos sui social: l’annuncio del finalista nel mirino

Ieri sera, lunedì 10 febbraio, è andato in onda il nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Come sapranno molto bene i telespettatori che ieri sera hanno seguito la puntata, è stato annunciato il primo finalista di questa edizione, ovvero Lorenzo Spolverato. Si è però trattato di una proclamazione che ha attirato numerose polemiche per un duplice motivo: da un lato infatti gli utenti social hanno aspramente criticato l’errore commesso durante l’annuncio (inizialmente infatti si pensava che fosse Javier Martinez il primo finalista), e dall’altro la scelta di far andare direttamente in finale uno dei personaggi più discussi di questa edizione del reality show.

Tutto ciò ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico, soprattutto tra i fans del pallavolista argentino, che nelle ultime ore si sono letteralmente riversati sui social e hanno iniziato ad attaccare il programma. Insomma, in questa occasione è proprio il caso di dirlo: da ieri sera non si fa altro che parlare di questo argomento, a dir poco spinoso. Ma non è finita qui perché oltre ai commenti di disapprovazione nei confronti del reality e delle sue dinamiche, se ne sono accumulati molti altri da parte di una fetta di pubblico che vorrebbe vederci più chiaro su questa votazione.

L’ira dei telespettatori sui social

Se si va a spulciare la sezione dei commenti sotto l’ultimo post pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello, ovvero quello dedicato all’annuncio del primo finalista, ci si può rendere immediatamente conto del malcontento generale. In particolare, come sottolineato poc’anzi, mentre i fans di Lorenzo Spolverato hanno gioito per la bella notizia, i sostenitori di Javier Martinez hanno espresso tutta la loro disapprovazione.

“Non ho parole“, “No comment” e “Come sempre non decidiamo noi“ sono solamente alcuni dei commenti meno coloriti lasciati dagli utenti di Instagram da ieri sera. Affermazioni che esprimono dissenso e che al tempo stesso mettono in dubbio la chiarezza del televoto. Sono stati infatti molti gli utenti che hanno espresso qualche dubbio circa i risultati delle votazioni e che, per questo motivo, chiedono al Grande Fratello maggiore trasparenza in merito.

Insomma, questa volta si è sollevato un vero e proprio polverone che, a parere di molti, difficilmente si dissolverà in fretta. Arrivati a questo punto, in molti si chiedono quale sarà la prossima mossa del Grande Fratello e se gli autori decideranno di fare qualcosa in proposito o meno. Si tratta infatti di una situazione particolarmente complessa alla quale far fronte e che potrebbe mettere in discussione le sorti del noto programma. A questo punto, non resta da fare altro che attendere i prossimi giorni per scoprire come andrà a finire.