GF 30° puntata: nominati, 1° finalista sospetto, l’ira di Signorini

La 30esima puntata del Grande Fratello è iniziata con due annunci importanti. Il primo è stato: Pamela Petrarolo ha dovuto abbandonare la Casa per un impegno legato alla sua famiglia. Dopo di che, Alfonso Signorini ha confermato il televoto flash per eleggere il primo finalista di questa edizione. Il conduttore ha isolato nella Stanza Super Led gli uomini della Casa, per far sapere loro che sarebbe stata una serata complicata. Il padrone di casa ha parlato di un imprevisto che avrebbe turbato tutti.

Alfonso non ha aperto subito questo televoto flash. Ha dato prima spazio agli altri blocchi della puntata, iniziando con quello che ha visto protagonisti Helena Prestes e Javier Martinez. Subito dopo, è arrivato il turno di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che è stata di nuovo stroncata da Signorini.

Grande Fratello: Yulia smentisce il gossip che la vede con un tentatore

In questi giorni, Yulia Bruschi fuori dal Grande Fratello è finita sotto le luci dei riflettori per via di una segnalazione. Alfonso Signorini ne vuole subito parlare nel corso della puntata. Il conduttore ha voluto trattare l’argomento facendo presente la situazione inizialmente a Tommaso Franchi, amico di Luca Giglioli. Inizialmente, il gieffino ha pensato che si tratti di uno scherzo. Ma il conduttore ha più volte spiegato che è tutto vero e che la stessa Yulia avrebbe detto la sua.

Tutto questo sta accadendo tramite una segnalazione che Alessandro Rosica su Instagram ha lanciato in questi giorni. Yulia, che ha una relazione con Giglio e che ha dovuto lasciare il gioco nei mesi scorsi, è stata beccata in un locale, durante la notte di Capodanno, abbracciata con un ragazzo. La Bruschi ha preso parte a una serata con Federica Petagna e Stefano Tediosi, in quella occasione. Un video mostra l’ex gieffina avvinghiata a un ex tentatore di Temptation Island nella discoteca.

Rosica ha fatto sapere che tra i due ci sarebbero stati “diversi avvicinamenti (tra cui baci)”. Le immagini hanno fatto il giro del web e stasera Signorini al GF le ha mostrate subito a Tommaso. Quest’ultimo si è poi recato da Giglio, a cui ha cercato di dare la notizia, ma senza svelargli nulla, come richiesto da Alfonso. Dallo studio, la stessa Yulia ha avuto modo di smentire il gossip:

“Questa è una cazzata megagalattica. E’ un frammento di una serata che io ho trascorso . Hanno preso questo video per mettere zizzania e metterci alla prova. Noi siamo più forti fidati. Io sono qua a difendere il nostro rapporto. Tu stai lì nella Casa, che fuori ti difendo io. Sono molto ma molto innamorata. Siamo molto scomodi amore”

Giglio ha dichiarato di fidarsi di lei e di farsi scivolare addosso tutto questo. Non solo, i due si sono ancora dichiarati amore a distanza.

GF: televoto flash 1° finalista, Zeudi ed Helena in lacrime

La puntata è andata avanti con Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, tramite i quali si sono accesi dibattiti che hanno visto protagonisti Javier e Lorenzo. Dopo di che, è arrivato il momento legato al televoto flash per eleggere il primo finalista. Le donne hanno dovuto votare chi tra gli uomini meriterebbe secondo loro di andare in finale. “L’uomo più votato potrebbe diventare il primo finalista di questa edizione”, ha svelato subito Signorini.

Helena ha nominato Javier;

Shaila ha nominato Lorenzo;

Mariavittoria ha nominato Tommaso;

Chiara ha nominato Alfonso;

Amanda ha nominato Javier;

Zeudi ha nominato Alfonso;

Stefania ha nominato Javier;

Jessica ha nominato Giglio.

Javier è il concorrente che è subito finito al televoto flash del primo finalista, avendo avuto più voti. Gli uomini sono stati poi messi al corrente del risultato. Javier ha avuto il compito di iniziare una catena e ha scelto di portare con sé Alfonso. A sua volta, quest’ultimo ha scelto Lorenzo, il quale ha fatto il nome di Giglio.

L’attenzione, durante il televoto flash, è finita su Jessica Morlacchi, che ha fatto la linea della sua vita, ripercorrendo gli anni in cui ha avuto successo. Proprio in quel periodo, la cantante romana ha avuto un crollo e ha deciso di chiudersi in se stessa, lasciando la sua carriera musicale. Stasera Jessica ha commosso tutti cantando Vorrei che fosse amore di Mina.

Subito dopo, è arrivato l’abbraccio chiarificatore tra Helena e Zeudi al GF. La Prestes si è commossa nel ripercorrere, tramite una clip, il loro rapporto nato nella Casa. “Io ci sono per lei e ci sarò. Queste sono confusioni e io aspetto che questa ferita si curi in lei. Mi sono emozionata nel vedere i nostri momenti”, ha dichiarato in lacrime la modella brasiliana. Le due hanno precisato di volersi bene, continuando ad abbracciarsi.

La Di Palma è stata messa sotto accusa dal conduttore, che ha mostrato una clip post puntata in cui ha dichiarato furiosa: “Io valgo molto di più di queste persone che confermano e hanno 70 anni e passa”. L’ex Miss Italia stasera ha spiegato: “Ho detto questo perché più si cresce e più si diventa saggi. Era rivolto a Stefania ed Eva”. Signorini ha voluto rivedere la clip, in quanto era convinto che l’attacco fosse riferito a lui e a Cesara Buonamici.

Alla fine, il video ha confermato il fatto che Zeudi non ha dichiarato che le sue parole erano rivolte a qualcuno in studio.

Grande Fratello: chi è il primo finalista di questa edizione, scoppia il caos

Signorini ha chiesto ai quattro concorrenti protagonisti del televoto flash per l’elezione del primo finalista di raggiungerlo in studio per scoprire il risultato. Nel frattempo, l’attenzione è sempre stata su Zeudi, che ha rivisto suo fratello. Ed ecco che è arrivato il momento di far entrare i tre aspiranti finalisti nello studio di Canale 5. Beatrice Luzzi ha ricordato che solitamente il primo finalista non vince il GF. In effetti, non ha torto ed è ciò che è accaduto anche a lei, come ad altri ex concorrenti delle passate edizioni.

Stasera il primo a rientrare nella Casa è stato Alfonso, seguito da Giglio. Come si poteva immaginare, sono rimasti in studio Javier e Lorenzo. I due si sono stretti la mano prima di scoprire il risultato. Prima è stato indicato Javier. Poi inaspettatamente Signorini ha fatto sapere che non era la verità, ma che c’è stato un errore. Alla fine, la regia ha svelato che Lorenzo è il primo finalista con il 45.61% (Javier 42.69%, Alfonso 8.23%, Giglio 3.47%).

Sono poi passate più volte le percentuali, ma ormai il caos è stato fatto. In quanto le percentuali dei due, Lorenzo e Javier, sono molto vicine tra loro sorgono molto sospetti visto quanto accaduto. Signorini ha cercato subito di togliersi fuori furioso, prima di lasciare lo studio e mandare la pubblicità:

“Sono una persona trasparente. C’erano i primi nomi degli esclusi, Giglio e Alfonso. Io non sapevo chi fosse. La regia avrebbe illuminato. Io qui non c’entro niente, ognuno si assuma le sue responsabilità. Alla prossima, grazie”

Un caos che per molti vuole solo dire che c’è qualcosa che non va. Più volte il conduttore ha fatto delle precisazioni su questo televoto, chiedendo al pubblico di non rivoltarsi contro il programma di fronte a qualunque risultato. Non solo, ha precisato anche in varie occasioni “il pubblico ha deciso”, come se volesse già in anticipo evitare le critiche e le accuse. Anche i concorrenti nella Casa hanno scoperto il risultato. Shaila ha fatto il suo show, mentre Helena è rimasta davvero delusa.

GF 30esima puntata nomination: chi è finito al televoto

Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Amanda, Iago, Chiara, Stefania, Maxime, Maria Teresa e Jessica.