GF: si tenta di affossare Javier, Iago sputa verità, Signorini cieco

Si torna a parlare di Helena e Javier al Grande Fratello, ma tramite Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. In particolare, l’attenzione torna su Martinez, che finisce sotto accusa. Ciò accade nel momento in cui Alfonso Signorini manda in onda una clip che ritrae Chiara e Alfonso che litigano per via delle nomination di lei contro Javier. In quanto D’Apice è amico dell’argentino, non ha apprezzato il gesto di quella che starebbe diventando la sua fidanzata.

Nella clip ad attirare l’attenzione, però, sono le accuse che la Cainelli e Maria Teresa Ruta fanno nei confronti di Martinez. Addirittura le due gieffine accusano l’argentino di essere aggressivo con le donne. Gli scatti di ira di Lorenzo Spolverato, come lanciare una sedia per non aver avuto abbastanza blocchi in puntata, vanno bene, invece. Javier non ha mai dato modo al pubblico di chiedere una squalifica per un atteggiamento forte, anzi. Giustamente il gieffino si difende stasera:

“Chiedo a Maria Teresa di non permettersi più di dire che non ho rispetto per le donne. Posso starti antipatico, ma te lo chiedo per favore di non farlo più. Non buttarla adesso sullo scherzo”

Chiara sostiene Maria Teresa, ma se ne resta in silenzio in questo caso. “A volte hai un modo troppo pesante, lo sai che ti voglio bene”, tuona a bassa voce Jessica Morlacchi contro Javier. Non finisce qui, la Ruta aumenta la dose di accuse: “Mi hai zittito due volte da quando sono arrivati. Mi hai messo anche la mano davanti”. A questo punto, Martinez non può non pensare che ci sia l’intenzione di farlo finire sotto accusa con un argomento così delicato.

“Volete mettermi in cattiva luce”, afferma Javier stasera al GF, convinto della sua posizione. “Hai un lessico più sereno con i ragazzi”, continua imperterrita Maria Teresa. Intanto, Signorini dà la parola a Iago Garcia, che prende la palla al balzo per riportare un pensiero comune tra molti telespettatori. L’attore spagnolo ritiene che nella Casa alcuni concorrenti vedano solo ciò che vogliono.

“Oggi Lorenzo ha avuto uno scatto di rabbia. Nessuno ha detto nulla. Ha colpito il materasso ripetutamente con molta violenza. Questi atteggiamenti aggressivi non sono mai… Questo è uno sfogo troppo forte. Quando hai scatti di rabbia troppe volte non va bene”

Signorini chiede spiegazioni e Spolverato sminuisce il tutto parlando di sfogo. Quando la Morlacchi fa notare che Iago sia stato eccessivo nel dire che Lorenzo è aggressivo, Alfonso interviene chiedendo di non strumentalizzare le situazioni. Dunque, sembra che non tutti notino i forti gesti del tanto discusso gieffino.

GF: Stefania Orlando vs Chiara e Alfonso

Dopo questi dibattiti, si torna al discorso principale, ovvero alla lite nata tra D’Apice e Chiara. Signorini mostra la clip in cui Stefania Orlando si dice convinta del fatto che la Cainelli vorrebbe essere al posto di Helena tra le braccia di Javier. La gieffina spiega stasera che Chiara più volte ha tentato di convincere gli altri della sua idea su Martinez, condizionata da Shaila e Lorenzo.

La Cainelli crede che Stefania sia falsa e che non saprebbe parlare in faccia. “Con questa aria da precisina, rigiri le cose”, dichiara la Orlando. Quest’ultima deve difendersi da entrambi, soprattutto quando interviene D’Apice: