GF 27° puntata: eliminato, Lorenzo lancia sedie, rimpianto Jovanotti

Il Grande Fratello è arrivato alla sua 27esima puntata, iniziata con Helena Prestes. Alfonso Signorini ha voluto affrontare un argomento di cui in queste ore si sta parlando tra i commenti di chi segue il reality show. Molti credono che la modella brasiliana stia subendo bullismo e un piano di isolamento da parte di un gruppetto, capitanato da Lorenzo Spolverato. Stasera il padrone di casa ha deciso i mettere i due gieffini a confronto proprio per far luce sulla questione e capire cosa sta davvero accadendo.

Alla fine, è uscita fuori la strategia di Lorenzo, il quale è stato colpito e affondato. Spazio poi al ritorno di Luca Calvani per qualche momento nella Casa, dopo l’eliminazione avvenuta lunedì scorso. Signorini ha mandato in onda una clip del post puntata, legata alle reazioni della Casa alla sua uscita. In particolare, ha attirato l’attenzione la soddisfazione di Spolverato nel dire di aver fatto scacco matto con l’eliminazione di Calvani. Il conduttore ha voluto indagare su questo e il gieffino ha replicato: “Ho portato avanti il mio pensiero su di lui e ci siamo considerati forti avverarsi. L’ho nominato quando potevo e alla fine è uscito”.

Stasera, però, Luca ha voluto rivedere solo una persona, ovvero Helena, convinto che avesse bisogno di lui. “Vola alto. Non cedere nelle provocazioni e non cercare di smascherare, fuori si vede tutto, tranquilla”, ha dichiarato l’attore. Inoltre, Calvani le ha consigliato di stare accanto alle persone che le vogliono bene nella Casa. “Non importa quando esci dal GF, ma come esci”, ha concluso l’ex gieffino.

Grande Fratello: il rimpianto di Signorini su Jovanotti

Dopo Helena e Ilaria, anche Chiara è stata annunciata come concorrente salvata al televoto. Alfonso D’Apice si è mostrato felice di questo risultato e, interpellato da Signorini, ha dichiarato: “Lei sta con me, siamo insieme”. “Io non lo sapevo, ma accetto”, ha replicato ridendo Chiara. La puntata è andata avanti con una sorpresa per Eva Grimaldi, che ha potuto riabbracciare i suoi nipoti Daniele e Viola. Subito dopo ha rivisto anche la sua Imma Battaglia.

Signorini ha nuovamente puntato l’attenzione su Helena Prestes stasera al GF, portandola in studio per un faccia a faccia in diretta con Zeudi Di Palma. Quest’ultima non ha retto il confronto, per via delle sue continue contraddizioni. Dopo di che, l’attenzione si è spostata sulla nascita di un’eventuale storia d’amore tra Iago Garcia e Stefania Orlando. La gieffina ha frenato inizialmente il conduttore.

Iago ha dichiarato di non voler fare il passo più lungo della gamba e ha ricordato che da anni non ha una relazione importante con una donna. Intanto, è stata riservata una sorpresa a Bernardo Cherubini, che in questi giorni ha tracciato la linea della sua vita, tra momenti belli e quelli brutti. Il gieffino ha assicurato che suo fratello, noto a tutti come Jovanotti, è una persona che ama la vita e sempre con il sorriso.

Bernardo ha dovuto affrontare la perdita del fratello Umberto, morto a causa di un incidente aereo, sul quale doveva esserci proprio lui. In quanto, durante questo blocco, non era stato svelato il nome dell’eliminato al televoto. Signorini è rimasto sul vago e si è detto dispiaciuto del fatto che, qualora dovesse uscire, non ha avuto modo di parlare di più della sua vita. Non solo, il conduttore avrebbe voluto coinvolgere Jovanotti, ma non c’è stata possibilità.

“Non è stato possibile parlare di lui, anche perché non penso tu avessi cose brutte da raccontare”, ha spiegato Signorini, non svelando ulteriori dettagli. Intanto, Bernardo ha assicurato: “Con Lorenzo ci devo fare una chiacchierata, perché è da tempo che non ne facciamo una da fratelli. Ma non siamo in lite”. Dopo di che, Cherubini ha riabbracciato la sua compagna Tiziana.

GF: Bernardo eliminato, Lorenzo Spolverato lancia una sedia

Nel corso della puntata, dopo il confronto tra Helena e Zeudi in studio, Lorenzo Spolverato ha perso la testa. Il gieffino ha lanciato una sedia in Casa e molti telespettatori hanno reagito con rabbia, cercando la stessa reazione da Signorini e dal pubblico. Sembra che il concorrente tanto discusso non abbia accettato il fatto che Helena continuasse a essere al centro delle dinamiche della puntata.

Intanto, è arrivato il risultato del televoto: Bernardo è l’eliminato della 27esima puntata del GF con il 6.72% (Helena 47.87%, Amanda 15.60%, Chiara 10.42%, Ilaria 9.93%, Eva 9.46%). Lorenzo e Shaila sono spariti dal salotto e Signorini è corso a capire cosa stesse accadendo. Non è stato menzionando il momento legato alla sedia. Prendendo ciò che pretende di avere, ovvero lo spazio in puntata, Lorenzo ha iniziato a parlare da vittima, dicendosi sconfortato per ciò che sta accadendo e propenso ad andare via.

Così Signorini ha iniziato a coccolarlo, tentando di risollevargli l’animo e riservandogli tantissimi complimenti. Il pubblico continua a chiedere dei provvedimenti nei confronti di Spolverato, soprattutto dopo l’eliminazione di Helena per il lancio del bollitore.

GF 27° puntata nomination: chi è finito al televoto

Sono iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Iago, Zeudi, Emanuele, Ilaria, Jessica e Giglio.