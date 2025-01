GF, Zeudi poco astuta: contraddizioni continue. Helena la smonta

Nella 27esima puntata del Grande Fratello, ovviamente, non poteva mancare il confronto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Alfonso Singorini stasera ha deciso di rendere importante questo momento portando le due gieffine in studio. Prima di assistere a questo confronto, il padrone di casa ha puntato l’attenzione su Javier Martinez, facendo notare che sembra più interessato a stare accanto a Zeudi. Rimasto solo nella stanza Super Led, il pallavolista argentino si è detto consapevole dell’infatuazione che l’ex Miss Italia proverebbe nei confronti di Helena. Allo stesso tempo, è convinto che alla Prestes non piaccia la Di Palma.

È arrivato poi il momento del faccia a faccia tra le due concorrenti. Proprio stasera Helena è stata protagonista anche del primo blocco, con la strategia di Lorenzo Spolverato palesata. La Prestes continua a guidare i fili e stasera è approdata nello studio di Canale 5, di nuovo. Signorini ha ammesso di provare malinconia nel vedere che il rapporto speciale che era nato tra le due gieffine non ci sia più. Passando nelle braccia di Javier, Zeudi ha perso punti. Caso strano, l’ex Miss Italia è finita proprio a costruire un rapporto con il ragazzo che piace a Helena, dopo aver ricevuto il rifiuto da quest’ultima.

Solitamente una persona, quando vuole sinceramente bene a un’altra, non tenta di non provocarle sofferenza, di certo non buttandosi improvvisamente tra le braccia del ragazzo che le piace. Questo è un dettaglio che molti hanno notato e che hanno fatto cadere in basso la Di Palma, che ha perso vari fan. Anche nella Casa ci sono persone convinte che Zeudi stia facendo un gioco sporco, tra cui Iago e Stefania.

“Io sono sempre stata chiara, dicendoti che non ho mai avuto una relazione con una donna. Tu mi hai aperto un mondo. La nostra amicizia non è mai esistita. Tu non mi inganni Zeudi. Adesso sei libera con Javier. Questo è un gioco che stai facendo. Quando eri con me hai baciato Alfonso. Tu non sai quello che vuoi. Non sei infatuata di me, la devi smettere”

Già dalla scorsa puntata, Helena aveva dichiarato di volersi togliere da questo triangolo. La Prestes non crede alle parole di Zeudi, che ancora parla di infatuazione. La Di Palma sarebbe infatuata di Helena, però cede ai baci di Alfonso e Javier.

“Perché io mi dovrei vergognare? Dovresti empatizzare con me. Con Javier potrebbe diventare una distrazione e non voglio questo, non se lo merita”

Zeudi ha ribadito di essere infatuata di Helena e non di Javier. Signorini ha faticato a riportare la calma in studio tra le due gieffine, che non ascoltandolo sono andate avanti con il loro dibattito. “Basta! Oh basta”, ha dovuto più volte tuonare il conduttore. Contraddizioni continue da parte della Di Palma. Zeudi è infatuata, ma ama fare gruppo proprio con i coinquilini che stanno cercando di isolare Helena. Non solo, alla persona a cui è così tanto interessata riserva pochi complimenti e tanti commenti negativi.

Tali sospetti ce li ha anche Beatrice Luzzi:

“Non credo che tu sia falsa. Ma è anche vero che sei andata più volte a parlare in giro per la Casa, anche con Shaila. Io credo che tu sia molto confusa, ma sei sicura di essere infatuata di Helena?”

Signorini interviene e fa notare che proprio nelle scorse ore, nel letto, ha dimostrato di avere molta intesa con Javier. Si può dire che Zeudi non sta gestendo poi così bene questa situazione, creando un vero pasticcio!