GF, Lorenzo colpito e affondato: strategia ‘branco’ smontata, Helena vola

Helena Prestes è un pensiero fisso per la maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello. Come dichiara anche Beatrice Luzzi, la modella brasiliana è comunque fortunata ad avere dalla sua parte dei sostenitori convinti, ovvero Stefania Orlando, Iago Garcia e Amanda Lecciso. Il gruppo capitanato da Lorenzo Spolverato cerca di isolare Helena e parla continuamente di lei, tutto il giorno. Nella 27esima puntata, si inizia proprio dalla Prestes. Alfonso Signorini mette subito a confronto Helena e Lorenzo.

“Quando ti ho sentito dire ‘se giovedì quella non esce cambio strategia’… Vedendo quello che è successo mi viene in mente che tu abbia già cambiato strategia”, afferma il conduttore riferendosi alle frasi dette a Shaila da Spolverato. Dopo questa sua affermazione, Lorenzo ha discusso con la Prestes. Tutto è iniziato quando la modella brasiliana ha accusato il gieffino di aver sbattuto volutamente la porta del bagno per svegliarla. “Maledetta”, ha tuonato in quella circostanza Lorenzo. Stasera il gieffino sostiene di non aver sbattuto la porta. “Tu sai benissimo che stuzzichi, lo devi ammettere”, replica il concorrente tanto discusso.

La porta non è stata sbattuta violentemente, ma ha provocato un certo rumore. Helena spiega che Lorenzo lo farebbe di proposito spesso. Signorini chiede, a questo punto, alla Prestes se si senta bullizzata e isolata. “Bullismo e isolamento sono il risultato della mancanza di personalità”, risponde Helena, dicendosi convinta del fatto che molti concorrenti seguano le regole di Spolverato. “Ah io non posso dire certe cose”, dichiara soddisfatta la Prestes quando, ancora una volta, Lorenzo le fa presente che a differenza sua non è stato mai eliminato al televoto.

Helena si riferisce al fatto che è stato proprio il pubblico a fare una rivolta per permetterle di rientrare in gioco. Signorini manda in onda una clip che mostra il momento in cui Stefania Orlando è intervenuta, affrontando il gruppo che stava parlando male della Prestes. La gieffina ha fatto notare che tutti loro potrebbero parlare con Helena anziché isolarla. Iago anche è intervenuto, trovando che ci sia un branco contro la modella brasiliana. “Non è stato messo nella clip, hai urlato contro Maria Teresa. Hai due facce. È veramente incredibile il poco rispetto che hai per le donne e le persone di una certa età”, tuona stasera Iago.

Ancora una volta, Garcia riesce con calma a smontare Lorenzo in diretta. Quest’ultimo invece non sa che rispondere, tanto che va avanti con battute ironiche. “Ragazzi ma dove stiamo andando a finire?!”, chiede Signorini al gruppetto definito branco, tirando in ballo Amanda Lecciso, che più volte ha fatto notare la situazione. “Helena non c’era. Qualcuno che doveva prendere le sue parti ci doveva essere. Meno male che c’eravamo io e Amanda”, spiega Stefania. In studio, Alfonso chiede l’opinione di Beatrice Luzzi, protagonista nella passata edizione di situazioni che l’hanno vista contro un branco.

“Lei è rientrata molto carica, ma anche emotivamente provata. Il discorso della porta dimostra che Helena è fuori dal controllo emotivo. Il gruppo, invece, di confrontarsi, tenta esplicitamente di creare situazioni per portarla all’esaurimento nervoso per farla incavolare di nuovo. Lei ha la fortuna di avere quattro persone di livello che la difendono. Non mi rivedo perché penso di aver sempre rispetto la comunità. Lei ha provocato assai”

Così l’opinionista palesa la strategia evidente a tutti del gruppetto. “Non ti dispiace niente, non sei mai venuto a parlarmi”, così Helena asfalta invece Giglio, il quale cerca di salvare la situazione.

“Pensando di farsi amare dal pubblico denigrando l’altro, non è una buona idea. Conta quello che sapete esprimere di voi stessi. Oltretutto quest’aurea di martire che date a Helena le farà conquistare ancora più seguaci. La vittima avrà sempre il favore del pubblico”

Così Buonamici invita questi concorrenti a fare dei passi indietro con la Prestes, anziché tentare di screditarla tutto il giorno.