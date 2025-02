GF, bufera social su Giglio e Lorenzo: motivo e le parole nel mirino

Altro giorno, altra polemica al Grande Fratello. Questa volta, a finire nel mirino dei telespettatori e utenti dei social, sono stati Giglio e Lorenzo Spolverato. I due infatti, poche ore fa e mentre si trovavano nella sauna, hanno iniziato a discutere ed esprimere la loro opinione sulla neo-coppia della Casa, formata da Helena Prestes e Javier Martinez.

Come ormai in molti sapranno infatti, negli ultimi giorni ci sono state delle importanti novità in tema sentimentale nella Casa più spiata d’Italia, primo tra tutti l’avvicinamento tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino. Tra i due infatti è definitivamente scoppiata la passione e la loro relazione è quindi diventata l’argomento di punta dei loro coinquilini, nonché dei telespettatori che continuano a seguire gli sviluppi della loro storia.

Tornando a Giglio e Lorenzo, a colpire particolarmente i telespettatori di Canale 5, sono state alcune dichiarazioni fatte dai due gieffini a proposito della relazione tra la modella brasiliana e Javier, nonché sulla genuinità del loro rapporto. Parole e paragoni che non sono piaciuti per niente ai telespettatori e utenti del web che quindi, in men che non si dica, si sono riversati sui social per commentarle e dire la loro.

Le dichiarazioni di Giglio e Lorenzo

Come anticipato, mentre si trovavano nella sauna, Giglio e Lorenzo si sono scambiati le reciproche opinioni sull’ultima coppia nata all’interno della Casa. Il primo a esternare un certo grado di perplessità a riguardo è stato Giglio, che ha quindi espresso il suo personale parere sulla coppia e sulla sincerità dei loro sentimenti, ritenendo Javier e Helena troppo poco passionali per essere una “coppia vera”: “La passione per me è un’altra cosa“.

Secondo l’opinione espressa da Giglio, negli ultimi giorni l’unica a mostrare un reale interesse nella coppia è stata Helena, mentre Javier non gli è sembrato così coinvolto riguardo la sua relazione con la modella brasiliana e i sentimenti che dice di provare. Dello stesso avviso anche Lorenzo Spolverato, che ha anche aggiunto di aver trovato alcuni gesti compiuti dal pallavolista argentino nei confronti di Helena obbligati e non spinti da un vero e profondo sentimento. “Secondo me non si piacciono abbastanza“, sono state le parole di Spolverato sulla neo-coppia.

Le parole di Giglio nel mirino del pubblico

A colpire il pubblico però sono state una serie di altre dichiarazioni fatte dai due gieffini, considerate eccessive e fuori luogo. Infatti, Giglio, parlando sempre con Spolverato del rapporto tra Helena e Javier, a un certo punto ha affermato, riferendosi a Helena: “Quell’amica con cui stai bene e che ti fa star bene, ti fa sentire protetto, però non hai voglia di mangiarla, ma ci vai a letto…”.

Le parole di Giglio sono quindi finite nel mirino del pubblico di Canale 5: secondo molti infatti, il gieffino con quelle affermazioni avrebbe voluto lasciare intendere che Javier veda la modella brasiliana più come un’amica con la quale passare del tempo in leggerezza, piuttosto che come una vera e propria compagna di vita, con la quale costruire qualcosa di importante. Le parole usate per esprimere il concetto però non sono andate per niente giù al pubblico, che lo ha quindi aspramente criticato.

In men che non si dica infatti, sui social si è alzato un vero e proprio polverone di polemiche: i fans della modella brasiliana si sono letteralmente scagliati contro Giglio, tornando a chiedere provvedimenti ad Alfonso Signorini.

“Ora pretendo che facciano vedere questo video a Helena, proprio come hanno fatto con Shaila”, “Livello basso, da spogliatoio” e “Ma come si permettono?”, sono solo alcuni dei commenti meno coloriti lasciati dagli utenti di X nelle ultime ore.

Anche Lorenzo finisce nella bufera

Ma non è finita qui perché nella bufera ci è finito anche Lorenzo Spolverato che, dinnanzi alle parole del coinquilino, ha voluto aggiungere il suo parere sulla situazione, paragonando a sua volta la storia d’amore tra Javier e Helena a quella che potrebbe nascere tra due persone che si sono conosciute in discoteca.

Insomma, un paragone parecchio discusso e che da molti è stato interpretato come tentativo di sminuire ancor una volta il rapporto tra la modella e il pallavolista. “A me sembra una frequentazione nata in discoteca che dopo un mese…”, sono state le parole di Spolverato.

In molti quindi si stanno chiedendo se la clip incriminata verrà mandata in onda nel corso della prossima diretta, in programma per questa sera, lunedì 10 febbraio. Non resta che aspettare per vedere che cosa succederà.