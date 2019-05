Grande Fratello, Mila attaccata da tutti i concorrenti: lei senza parole

Gf 16 news, Mila Suarez presa di nuovo di mira: ecco cos’è successo

Ancora una volta i concorrenti del Grande Fratello 2019 hanno avuto qualcosa da ridire su Mila Suarez, la veterana del televoto. Ormai ogni settimana viene mandata in nomination e, fino a questo momento, ha superato tutte le sfide. Il pubblico a casa la porterà avanti anche questa volta? I suoi coinquilini non hanno opinioni positive sul suo conto. Durante il “gioco della verità”, sono state lette solo critiche nei suoi confronti; questo ha sorpreso parecchio l’ex di Alex Belli: ha spiegato che ha chiarito con tutti e non capisce come mai le siano state mosse contro dei commenti di quel tipo.

Francesca De Andrè non ha detto tutto a Mila Suarez?

Questi sono i giudizi che sono stati fatti su Mila del Gf 16: non prende posizione, pensa che tutti siano contro di lei, permalosa, non ammette i suoi errori e non è sincera. Francesca De Andrè (ha aggiunto che non sa nemmeno fare autocritica) non ha però detto che ruberebbe anche i suoi oggetti: fino a qualche giorno fa, ha sparso questa voce e invece, durante il confronto con lei, non ha aggiunto altro. Michael Terlizzi – che ha rivelato altri retroscena sul suo rapporto con le donne – è convinto che la ragazza debba prendere una posizione precisa. Tra i due c’è stato un confronto dopo il gioco.

Grande Fratello ultime notizie: il confronto di Michael e Mila

Mila ha voluto un chiarimento con Michael: “Io sin dall’inizio stavo sul c…o alle donne. Ma perché allora fai il mio nome se dici che non ti ho fatto niente?”; il giovane le ha risposto così: “Per me la prima settimana è stata di m…a, stavo malissimo e stavo antipatico a tutti. Mi è andata bene perché dovevano nominare solo i maschi. Non ti sei avvicinata quando stavo male. Ieri ho detto anche che mi dispiaceva per te”. Non sarà di certo l’inizio di una nuova amicizia… Riusciranno i concorrenti a mandare a casa Mila? Potrebbe arrivare fino alla fine, visto che gli esclusi, nei reality show, hanno sempre un percorso radioso. Dopo questo chiarimento, c’è stato invece un litigio furibondo tra Daniele e Martina: si lasceranno davvero questa volta?