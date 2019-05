Grande Fratello, Michael Terlizzi eliminazione lunedì: “Più giusto così”

La confessione di Michael Terlizzi: teme di essere lui tra i prossimi eliminati del Gf 16

Michael Terlizzi teme di uscire lunedì 20 aprile al Grande Fratello. Anche questa volta è emersa la sua grande insicurezza: non crede di piacere al pubblico come altri concorrenti della Casa e nemmeno ai suoi coinquilini. Ha fatto questa confessione a Gaetano Arena durante la diretta H24 del Gf 16. Nonostante pensi di non essere amato, Michael è tra i papabili vincitori di quest’edizione: colpisce la sua educazione, ma anche la sua fragilità. Lui e Serena Rutelli andranno sicuramente molto lontano e non è impossibile vederli alla finale. Gaetano ha spiegato a Michael che invece ha fatto un bel percorso e che la gente potrebbe stare dalla sua parte. Parole che comunque non hanno convinto il ragazzo.

Grande Fratello news, Gaetano Arena esce? Le sue parole

Tra una confidenza e l’altra, Gaetano Arena ha spiegato il motivo per cui dovrebbe essere lui l’eliminato della nuova puntata del Gf: “Ci sei tu. Hai fatto un bel percorso. Hai trasmesso tanto. Io sento di uscire. Mettici anche la cosa che è uscita la volta scorsa. Sicuro uscirà un maschio e quel maschio sono io”. Gaetano fa riferimento sia al fatto che ci sono più uomini nella Casa che donne (e quindi per creare un equilibrio potrebbero essere salvate tutte le concorrenti) sia ad alcune frasi che hanno fatto indignare il Web lunedì scorso. Nonostante questo, Erica Piamonte continua a stargli accanto: è scoppiata la passione anche a tavola!

Momenti difficili per alcuni concorrenti del Gf

Michael del Grande Fratello gli ha detto di non preoccuparsi troppo perché tutto è imprevedibile: “Secondo me non è così. Ti voglio dire: primo, che non è così scontato; secondo, che qua dentro, sarebbe più giusto che tu rimanessi. Tu, dagli abitanti della Casa, sei più apprezzato di me”. Periodo di incertezze anche quello di Francesca De Andrè, che è andata in crisi a causa degli atteggiamenti di alcuni concorrenti che credeva suoi amici.