Gf Erica e Gaetano: scoppia la passione a tavola, il peggio è passato

Gaetano ed Erica: baci appassionati al Grande Fratello

Come si sta evolvendo la storia di Erica e Gaetano del Gf 16 dopo quello che è successo lunedì scorso? La ragazza è imperturbabile: non le ha fatto né caldo né freddo sapere che il suo fidanzato le ha detto delle frasi che hanno fatto insorgere il Web e che hanno fatto alterare parecchio Barbara d’Urso. Quest’ultima è rimasta senza parole assistendo alla non-reazione di Erica. I due ragazzi, a fine puntata, si sono comunque chiariti. Non ci è voluto molto per ritornare a essere quelli che erano fino a poco tempo prima: due ragazzi innamorati, che però non riescono a tenere a freno la lingua. Gaetano, dopo la ramanzina della conduttrice, sicuramente sarà molto più attento a quello che dirà su Erica.

Gf news, Erica sempre più vicina a Gaetano: la puntata di lunedì ha rafforzato il loro rapporto

La passione ha travolto Gaetano ed Erica a tavola. Ci sono stati baci appassionati e grandi effusioni in attesa della pizza… Solo ieri la ragazza aveva fatto chiacchierare per delle frasi piuttosto ambigue scambiate con Gianmarco Onestini: a quest’ultimo non è per nulla indifferente Erica. Dopo la confessione della d’Urso su alcune frasi “proibite” pronunciate da Gaetano, molti credevano che Erica si sarebbe allontanata da lui e invece non c’è stato nemmeno bisogno di perdonarlo, come ha spiegato recentemente: “Lo devo consolare io. Gli devo dire che non è niente”.

Grande Fratello gossip e possibili nuovi eliminati

Per quello che è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda, Gaetano Arena teme di uscire; Michael Terlizzi non è convinto di questo e si è lasciato andare a una delle sue confessioni. Potrebbe essere proprio Gaetano il nuovo eliminato? Oppure la gente da casa vuole salvare la coppia?