Gaetano Arena, d’Urso furiosa: dettagli intimi su Erica impossibili da mandare in onda

Grande Fratello 2019, Barbara d’Urso furiosa con Gaetano Arena

Barbara d’Urso questa volta ha perso la pazienza al Grande Fratello 2019, e lo ha fatto per un motivo importante: la conduttrice ha aspettato l’una di notte per redarguire Gaetano Arena a causa delle cose che lui ha raccontato ad alcuni coinquilini sul suo rapporto con Erica Piamonte; si tratta di dettagli intimi che hanno evidentemente disgustato Barbara e che noi, non avendoli sentiti ma avendoli soltanto letti su Twitter, evitiamo di riportare. Gaetano ha cercato di scusarsi ma è servito a poco: la conduttrice era visibilmente infastidita da quanto sentito ed era evidente che non si sarebbe mai aspettata che certi limiti sarebbero stati superati.

Gennaro Lillio infastidito dalle parole di Gaetano Arena

Tanti in Casa coloro che hanno contestato l’atteggiamento di Gaetano che in settimana si è messo a parlare spesso della sua intimità con Erica: “Tu – queste le parole di Gennaro Lillio in confessionale dopo aver sentito Arena parlare di Erica – stai comunicando una cosa intima e riservata di una donna, quindi l’ho trovato di pessimo gusto, bruttissimo e non da vero uomo. Per me gli uomini che hanno questo atteggiamento vogliono sentirsi forti e vogliono ostentare”; “Gaetano – queste invece le parole di Francesca De André – secondo me è andato oltre e non si è comportato in modo signorile”. Nessuno si immaginava che al filmato con le opinioni dei concorrenti avrebbe fatto seguito una vera e propria sfuriata.

La furia di Barbara d’Urso contro Gaetano: “Dettagli che non possono essere trasmessi”

“Tu – queste alcune delle parole della d’Urso – hai raccontato dettagli intimi che addirittura anche se è l’una di notte io mi vergogno di mandarli in onda. Se lo avessero raccontato di me non posso dirti quale sarebbe stata la mia reazione. Gaetano, io sono donna e difendo le donne, scusami, eh! Finché si gioca e si scherza, ok, ma che tu vada raccontando cosa fa una donna e come lo fa… io mi inc…o! Un uomo – ha poi continuato per rispondere a Kikó Nalli che aveva cercato in qualche modo di difendere Gaetano – può andare a raccontare le intimità nella propria casa, al bar, con degli amici, non nella Casa del Grande Fratello. Ripeto: i dettagli delle cose che ha raccontato Gaetano non possono essere trasmessi neanche all’una di notte!”. “Mi scuso, non era questo il messaggio che volevo far passare”, ha subito precisato Arena che però poi ha anche spiegato di non ritenere di aver detto chissà cosa…

La reazione di Erica Piamonte alle parole di Gaetano

“Ovviamente – queste le parole di Erica dopo aver assistito alla discussione – io mi volevo sotterrare…”. “No, Erica – l’ha subito corretta la d’Urso –, non ti devi sotterrare tu”. Una puntata movimentatissima, quella di stasera, a tratti anche assurda, se pensate ad alcuni confronti, e che siamo sicuri avrà tenuto altissima l’attenzione dei telespettatori. Cosa deciderà di fare Gaetano in questa settimana? Continuerà ad essere un concorrente o dopo l’accaduto abbandonerà il Grande Fratello?