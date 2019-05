Grande Fratello, Gianmarco e Erica si provocano: “Impastiamo insieme”

Erica e Gianmarco vicinissimi al Gf 16: ultime notizie dalla Casa

Non sono passati inosservati alcuni atteggiamenti di Erica e Gianmarco avvenuti al Grande Fratello 2019. Spesso sono pericolosamente vicini: c’è sintonia, fra i due, peccato che Erica Piamonte abbia iniziato una frequentazione con Gaetano! Passano tanto tempo a punzecchiarsi a vicenda, ma questo non ha innescato nessuna scenata di gelosia: Gaetano Arena sa bene che Gianmarco Onestini è per lei solo un amico. Ma certe emozioni non si controllano ed è ormai sotto gli occhi di tutti che il ragazzo tutto muscoli nutra un certo interesse nei confronti di Erica. In passato ci sono stati già dei particolari indizi che hanno fatto emergere la loro complicità. Ora, però, qualcosa è cambiato.

Grande Fratello news, a Gianmarco piace Erica?

Gianmarco ed Erica del Gf 16 adesso hanno fatto chiacchierare per delle frasi ambigue mentre preparavano il pane. Erica aveva chiesto di poter essere lei a occuparsi del pane e Gianmarco le ha risposto così: “Impastiamo insieme!”; e lei: “Sì, facciamo come Ghost”. Lo scambio di battute è continuato: “Poi sbatti la testa e succede di tutto”. Sono semplicemente due amici che amano punzecchiarsi a vicenda? In passato hanno fatto parlare per un altro motivo. Dopo l’eliminazione di Ivana Icardi, Gianmarco ha continuato a essere un cuore solitario.

Gossip Grande Fratello: lo scontro di Gianmarco con Edoardo e la confessione di Francesca De Andrè

Al Gf, Gianmarco Onestini è stato messo al centro di un’altra polemica: Edoardo lo ha attaccato durante l’ultima diretta facendo una confessione inaspettata e suo fratello Luca è intervenuto a gamba tesa nella faccenda. Cos’altro sta succedendo nella Casa del Grande Fratello? Francesca De Andrè sta attraverso un brutto periodo: ormai non si fida più di nessuno dopo quello che le hanno fatto.