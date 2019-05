Gf, Gianmarco si scontra con Edoardo, Luca Onestini non ci sta: “Buffoni”

Gf, Luca Onestini prende le difese di Gianmarco: confronto con Edoardo Ercole nella Casa

Luca Onestini prende le difese del fratello Gianmarco, che nella serata di ieri al Grande Fratello ha dovuto affrontare un particolare confronto con Edoardo Ercole. Si è tornati nuovamente a parlare della presunta omosessualità di Michael Terlizzi, il quale da sempre dichiara di essere etero. Questa volta a entrare nella Casa è il figlio di Serena Grandi, che nel salotto di Barbara d’Urso aveva rivelato alcune dichiarazioni fatte da Gianmarco su Michael. Scendendo nel dettaglio, l’Onestini avrebbe raccontato a Edoardo di aver ricevuto delle avances da parte del Terlizzi, durante la loro partecipazione nel ruolo di tentatori a Temptation Island. Da queste dichiarazioni è nato un confronto un po’ acceso tra Edoardo e Gianmarco. Quest’ultimo ha negato quanto rivelato da Ercole, confermando invece il suo forte legame con Michael. Luca, da casa, non ci sta e critica apertamente Edoardo, ma non solo. Nel suo mirino finisce anche Cristian Imparato.

Grande Fratello: il duro commento di Luca Onestini contro Cristian Imparato ed Edoardo Ercole

“Pensavo non ci fosse nulla di peggio delle barbe di questi due, ma non avevo fatto i conti con la figura che hanno fatto questa sera. #buffoni”, scrive Luca sulle Stories di Instagram, subito dopo il confronto tra il fratello Gianmarco ed Edoardo. L’ex tronista di Uomini e Donne se la prende duramente sia con Ercole che con Imparato. I due non sembrano credere alla lealtà dell’Onestini nei confronti di Michael. “Oltre tutto, oltre tutti. W l’amicizia. Orgoglioso di te”, scrive ancora Luca a casa, sicuro che tra Terlizzi e suo fratello Gianmarco ci sia una grandissima amicizia. Infatti, il figlio di Franco non ha minimamente dubitato della sincerità del suo amico.

Gf, Luca Onestini non ci sta: l’ironia sulla barba di Edoardo Ercole

Ma non finisce qui il commento di Luca Onestini. L’ex tronista, infatti, fa un video che riprende il confronto tra il fratello ed Edoardo. Furioso con il figlio di Serena Grandi, ironizza: “Ragazzi è un po’ in difficoltà il giovanotto, è in difficoltà anche la sua barba. Speriamo almeno che con questi due soldi che gli hanno dato questa sera si paga il barbiere”. Luca continua a sostenere il fratello, che intanto acquista sempre di più l’affetto del pubblico.