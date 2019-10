Grande Fratello, Martina e Daniele: “Mancanza di fiducia, mi sono rotto!”

Cosa c’è davvero fra Martina e Daniele dopo il litigio? Novità sull’ex coppia del Gf

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro non stanno più insieme… ma c’è stato un riavvicinamento. La ragazza ha deciso di scrivergli. Daniele ha confessato di aver ricevuto un messaggio da lei nel cuore della notte. Ma non lo ha letto: “Mi ha scritto un messaggio stanotte in direct e devo ancora aprirlo”. Non ha avuto il coraggio di farlo. Cosa gli avrà scritto? Su Instagram, oltre ad aver dato questa notizia, ha anche parlato – attraverso svariate stories – del perché ha deciso di chiudere con Martina e dei tentativi atti a far funzionare la loro relazione. Che però non è mai decollata sul serio dopo il Grande Fratello.

Daniele Dal Moro racconta quello che è successo con Martina Nasoni

Successivamente al grande litigio avvenuto nella notte, oggi il rapporto pare essere più disteso: “Se non me ne importasse nulla, non avrei detto più e più volte che le voglio bene. Quello che dico è quello che penso, senza se e senza ma. Che vi piaccia o meno”. Ma ha poi precisato di volere al suo fianco una persona che abbia una certa maturità: “Sicuramente ho bisogno di una donna. Però visto che sono riuscito a crearmi una mia stabilità e serenità, voglio essere certo di quello a cui vado incontro. Non metto a repentaglio tutto tanto per provare… L’amore non è un gioco, i sentimenti delle persone non sono un gioco. Non voglio illudere né illudermi. L’ho sempre odiato”.

Perché Daniele ha lasciato Martina? La confessione dell’ex concorrente del Grande Fratello

Se su Taylor Mega e Giorgia Caldarulo (ci sono voci di una loro crisi) ha detto di non volersi pronunciare, ha raccontato invece qualcosa in più sulla sua decisione di mantenere le distanze da Martina Nasoni: “Ci ho provato e riprovato ma mi sono rotto di tutto, degli insulti, della mancanza di fiducia, della cattiveria della gente… sono saturo! Io non devo avere una donna per forza. Ho i miei amici e la mia famiglia che mi vogliono bene. Per me basta e avanza. Voglio solo vivere sereno”. Qualcuno gli ha detto che ha bisogno di una persona come la Nasoni al suo fianco, ma lui ha risposto stizzito: “Secondo me il termine ‘donna’ vi è sfuggito di mano da un bel pezzo… In generale parlo! Trovo molto più appropriato il termine ‘ragazza’”. Magari ci riproveranno come hanno fatto Ambra e Kikò?