Grande Fratello Kikò e Ambra, amore difficile: sfogo improvviso

Amore altalenante tra Kikò e Ambra del Gf: la confessione dell’ex di Tina Cipollari

Non è una storia proprio semplice da gestire, quella di Ambra e Kikò, ma entrambi hanno intenzione di impegnarsi per far funzionare tutto. Anche perché l’amore non è mai venuto meno. L’hairstylist, dopo alcuni sfoghi sparsi attraverso i quali si è capito ben poco sulla sua situazione sentimentale, adesso ha deciso di chiarire definitivamente il suo rapporto con la Lombardo. Cosa c’è veramente tra i due? E perché lei si è lamentata della grande distanza? Con un messaggio pubblico, Kikò ha deciso di rispondere a tutte le domande dei suoi fan e a spazzare via le accuse dei detrattori.

Grande Fratello gossip, Kikò chiarisce le lamentele di Ambra sulla distanza

Ecco com’è iniziato il suo messaggio su Instagram: “In questo ultimo periodo, ho letto di tutto sulla nostra storia. Ci tengo che nessuno strumentalizzi il rapporto mio con Ambra e soprattutto perché intendo difendere il nostro rapporto. In tanti hanno puntato il dito sul fatto che Ambra in un’intervista abbia detto: ‘C’è la distanza tra noi e non ci vediamo spesso’; la distanza di cui parla Ambra (ma anche io) non è da intendere come distacco ma al contrario. E poi se una persona fa presente che si è ‘distanti’ penso sia una cosa positiva perché ci tiene”. Per lei ha deciso persino di andare a convivere.

Ultime notizie Gf: Kikò vuole fare sul serio… nonostante i momenti non proprio semplici

Kikò Nalli ha però ammesso che c’è qualcosa da risolvere: “Stiamo vivendo la nostra storia tra alti e bassi, ma credo che questo sia normale, altrimenti penso non ci sarebbe niente di vero. […] Non sarà semplice far conciliare il tutto, ma ci vogliamo provare: stiamo cercando di trovare l’equilibrio come penso sia giusto in ogni cosa”. Kikò ha concluso così il suo messaggio: “Sono qui, ci metto la faccia, rispondo ad ognuno senza problemi perché penso che nella vita se un uomo non difende il suo rapporto con la propria donna non potrà mai veramente amare nessuno, nemmeno sé stesso”. Questo succede mentre Taylor Mega riceve delle critiche affilate da un ex vincitore del Grande Fratello.