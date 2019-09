Taylor Mega, affondo Alberto Mezzetti: “Noi uomini non vogliamo certe donne”

Alberto Mezzetti contro Taylor e Giorgia: baci esagerati sui social?

Taylor Mega è al centro dell’attenzione mediatica per via della sua relazione con Giorgia Caldarulo. Insieme sanno bene come provocare: adesso si lasciano andare a lunghi baci appassionati pubblicati sui loro profili Instagram. Viva l’amore, certo, ma questa ostentazione dei sentimenti comincia a far storcere il naso a qualcuno, come ad Alberto Mezzetti, per esempio, uno degli ultimi vincitori del Grande Fratello. Dopo aver visto quello che hanno fatto recentemente Taylor e Giorgia, è voluto intervenire per dire la sua, etichettando la fashion blogger come una ragazza alla costante ricerca di attenzioni.

Scoppia la passione fra Giorgia Caldarulo e Taylor Mega, interviene Alberto Mezzetti

Abbiamo saputo la verità sul suo rapporto con Erica Piamonte, poi abbiamo scoperto che con Giorgia fa sul serio e lo ha dimostrato largamente con le ultime effusioni social… che non sono proprio piaciute ad Alberto del Gf, che su Instagram ha detto: “Ho visto adesso sui social il buon esempio che dà Taylor Mega a queste ragazze… Credetemi: l’unica cosa che vogliamo noi uomini sono queste ragazze così. Non le vogliamo a un livello ‘serio’, per fare una famiglia, ma soprattutto per dare un esempio alle madrei che poi dovranno fare dei figli”.

Alberto Mezzetti fa una precisazione importante sulle coppie gay

Dopo la confessione di Taylor Mega nella notte, abbiamo saputo quello che pensa Alberto Mezzetti di lei: “A malincuore vi dico non seguite Taylor Mega come esempio perché lei cerca solo attenzioni. Toccando quasi il p…o. Queste cose, cara Taylor, fattele a casa tua. Voi fate solo vedere, significa che in intimità fate poco”. Ha infine voluto fare una precisazione importante: “Puntualizzo: io adoro le coppie ‘donne’ e le coppie ‘uomini’, ogni unione basata sull’amore e sulla sincerità la apprezzo”.