Taylor Mega: “Con Erica una relazione aperta”, poi lo scontro in ascensore

Taylor Mega e Erica Piamonte: scontro a Live-Non è la d’Urso

Barbara d’Urso è tornata ad occuparsi del triangolo amoroso tra Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. A Live-Non è la d’Urso Taylor ha ufficializzato la sua relazione con Giorgia, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. Le due, uscite allo scoperto solo da qualche settimana, si sono dichiarate ufficialmente fidanzate. Non solo: Taylor ha replicato al paparazzo che l’ha accusata di aver fatto tutto questo solo per restare al centro dell’attenzione. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha assicurato che con Giorgia c’è un sentimento reale e profondo. E per questo ha voluto chiarire la sua posizione con Erica, ex concorrente del Grande Fratello che non ha preso bene la liaison tra Taylor e Giorgia.

Taylor Mega: “Con Erica Piamonte solo una relazione aperta”

“Non stavo con Erica. Con lei ho avuto qualcosa di più di un’amicizia ma non era niente di ufficiale. Tra di noi c’era una relazione aperta”, ha assicurato Taylor Mega a Live-Non è la d’Urso. La web influencer, poi, dietro permesso di Giorgia Caldarulo ha accettato l’invito di Barbara d’Uro a incontrare Erica Piamonte nell’ascensore del programma. Le due hanno avuto un lungo confronto, durante il quale Erica non ha nascosto la propria rabbia e frustrazione. Per la Piamonte Taylor è ancora oggi una persona importante e vederla tra le braccia di un’altra è un duro colpo da digerire.

Giorgia Caldarulo si intromette tra Taylor Mega ed Erica

Nell’ascensore di Live-Non è la d’Urso, a un certo punto, è entrata anche Giorgia Caldarulo, che ha invitato Erica Piamonte a lasciar perdere la sua fidanzata Taylor Mega e a rifarsi una vita. Dunque caso chiuso? Chi vivrà, vedrà!