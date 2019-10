Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate? Confessione notturna

La verità sul rapporto di Giorgia Caldarulo e Taylor Mega: la fashion blogger chiarisce ogni cosa

Alcuni fan di Taylor Mega si sono chiesti se la sua storia con Giorgia Caldurulo sia già giunta al capolinea, visto che, negli ultimi giorni, non c’è stato nessun aggiornamento sulle due e nemmeno nessuna foto. Strano per due ragazze super-social come Taylor e Giorgia! Ci hanno forse visto giusto? Tra le domande ricevute su Instagram dai suoi follower, la famosa influencer ha dovuto rispondere anche a una riguardante la sua nuova fidanzata e a quel rapporto costruito provocando un gran rumore. Di notte, Taylor ha deciso di chiarire ogni cosa, non lasciando nemmeno le briciole in pasto ai più pettegoli.

Taylor e Giorgia si sono lasciate? La risposta dell’influencer

A chi le ha chiesto se è finita la sua relazione con Giorgia perché non pubblicano più né foto né video insieme, ha risposto in questo modo: “Perché lavoro molto e non ho tempo nemmeno per la palestra ultimamente. Domani però staremo insieme tutto il giorno”. A proposito della palestra: Taylor ha ammesso che ha avuto problemi col peso e che non è l’esempio più giusto da seguire (ha ricevuto anche delle pesanti critiche da un ex vincitore del Gf); oggi ha aggiunto questo: “I chili che mi vedo in più. Sì, non sono sicuramente il migliore degli esempi, ma ho deciso di essere me stessa”.

Passato di Taylor Mega: primo bacio con una donna e reazione di alcuni amici

Mentre Kikò ha avuto uno sfogo riguardante la sua relazione con Ambra, Taylor Mega ha confessato di aver capito sin da quando era giovanissima di essere attratta dalle donne: “Ho dato il primo bacio con la lingua a una ragazza… Vorrà dire qualcosa?”. La scelta di fidanzarsi con Giorgia Caldarulo ha fatto allontanare alcune persone che facevano parte della sua vita: “Molti. Soprattutto da quelle più care. Fortuna che nella vita Dio mi ha dato la possibilità di essere indipendente da tutti”.