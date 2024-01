Grande Fratello, Luzzi rompe il silenzio: ecco cosa ha chiesto

Beatrice Luzzi torna a parlare dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello e lo fa attraverso lo staff che gestisce i suoi profili social. Questa volta l’attrice ci tiene a ringraziare tutti coloro che la stanno sostenendo per la grave perdita. Allo stesso tempo, la protagonista di questa edizione del reality show di Canale 5 fa una chiara richiesta al pubblico che la segue, che riguarda i funerali del padre, Paolo Luzzi.

L’attrice e la sua famiglia hanno preso una decisione al riguardo e, chiaramente, va rispettata:

“Beatrice e la sua famiglia consapevoli e grate delle numerose espressioni di partecipazione alla loro perdita, hanno espresso la volontà di fare dei funerali un momento privato, riservato ai parenti e agli amici più stretti. Invitiamo, quindi, tutti i fan a rispettare il loro modo di vivere questo dolore e a non partecipare alla cerimonia”

Questa la chiara richiesta di Beatrice dopo la morte del padre. L’attrice sa bene che al suo fianco ci sono tantissimi fan, ma ora la gieffina ha bisogno di affrontare il dolore in privato, senza le luci dei riflettori. La stessa Luzzi fa sapere che c’è un modo con cui poter essere presenti “con un pensiero”.

“Beatrice ha suggerito l’associazione Libera, di don Luigi Ciotti, di cui troverete il link qui sotto, per fare di un mazzo di fiori un messaggio contro le mafie e per la giustizia sociale”

Questo è il modo suggerito da Luzzi per starle accanto con un pensiero. Alla fine, lo staff termina questo comunicato con un ringraziamento “per tutto l’amore che avete riversato su Beatrice e i suoi cari”. Fuori dalla Casa di Cinecittà c’è una vera e propria ondata di affetto per la Luzzi, che sta affrontando un momento molto difficile.

Non si può dire lo stesso dell’atmosfera che c’è all’interno del loft più spiato d’Italia, dove i concorrenti hanno generato un’enorme polemica. Non tutti, ma vari gieffini non hanno mostrato molta sensibilità per il grave lutto che sta affrontando Beatrice in questo momento. Questo ha fatto arrabbiare persino Alfonso Signorini, che ha come fatto intendere che lunedì verrà affrontato questo delicato discorso.

Intanto, vari dettagli fanno ipotizzare che Beatrice potrebbe tornare in gioco ufficialmente. Sembra proprio che l’uscita di Luzzi dal programma non sia definitiva. Non resta che attendere per scoprire se effettivamente l’attrice tornerà nella Casa di Cinecittà, cosa che sperano i suoi numerosi fan.