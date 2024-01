Beatrice Luzzi torna al GF? Gli autori di Mattino 5 fanno esultare

L’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello 2023 ha generato tanto malumore sui social network. Sono molti i fan che sostengono la grande protagonista di questa edizione, la cui assenza già dalle prime ore si è fatta sentire. Il pubblico sta dando tutto il suo sostegno all’attrice, che sta affrontando la triste perdita del padre. Proprio per via della morte del suo papà, Luzzi ha dovuto lasciare il gioco, ma sembra non per sempre! In queste ore si sta parlando della possibilità di vedere Beatrice tornare in gioco e a dare più speranze sono gli autori di Mattino 5.

Sono tante le polemiche stanno nascendo in queste ore per via della mancanza di empatia da parte di vari concorrenti della Casa di Cinecittà. Qui, dopo l’uscita di Beatrice, qualcuno sembrava addirittura festeggiare. Rosanna Fratello, Monia e Marco Maddaloni hanno tentato, in diverse occasioni, tentato di far riflettere questi gieffini a mettere fine a queste scenette. Intanto, Fiordaliso e Vittorio Menozzi hanno dimostrato tutto il loro dispiacere.

Invece ecco che soprattutto Letizia Petris, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi finiscono nella bufera. Persino Alfonso Signorini nella serata di ieri è intervenuto sui social network per dissociarsi dalle reazioni di questi concorrenti. Ma ecco che potrebbe arrivare presto anche un colpo di scena: Beatrice Luzzi potrebbe tornare al Grande Fratello, più forte di prima!

Ad alimentare le speranze dei fan in queste ore è stato un intervento di Francesco Vecchi a Mattino 5. Il conduttore ha spiegato inizialmente che il percorso di Luzzi al GF si è concluso. “L’attrice ha abbandonato il gioco a causa della morte del padre, l’architetto Paolo Luzzi, che aveva subito un delicato intervento chirurgico prima di Natale”, ha continuato il giornalista.

Inoltre, Vecchi ha ricordato che già nelle scorse settimane all’attrice era stato permesso di lasciare momentaneamente la Casa di Cinecittà per stare a fianco al padre dopo il delicato intervento. Ma ecco che durante questo discorso, il conduttore di Mattino 5 è stato interrotto dagli autori:

“Scusami? Ah, non è un abbandono definitivo? Però diciamo ieri è uscita. Mi correggono giustamente gli autori”

Ebbene arriva un’altra conferma che Beatrice non ha abbandonato definitivamente il programma. D’altronde sul sito ufficiale del reality show di Canale 5 la sua foto appare ancora colorata, al contrario degli altri ex gieffini. Dunque, per il programma è come se fosse ancora in gioco, sebbene abbia dovuto annullare il televoto che la vedeva tra i protagonisti.

Un fatto simile era accaduto qualche edizione fa, quando Dayane Mello aveva deciso di continuare il suo percorso nella Casa di Cinecittà dopo la morte del fratello. Proprio la modella brasiliana ha scritto un messaggio per Beatrice. Nelle scorse ore, una fonte ha anche svelato a FanPage che quello di Luzzi non sarebbe un ritiro definitivo.

Dopo aver superato il lutto, con un grande colpo di scena, la “Regina di cuori” potrebbe tornare ufficialmente in gioco. E di sicuro alcuni dei suoi compagni, che non hanno mostrato sensibilità neppure di fronte alla morte di un padre, non riderebbero più così tanto!