GF, Dayane Mello scrive alla Luzzi dopo il lutto: “So cosa provi”

Mercoledì, 3 gennaio, Beatrice Luzzi ha abbandonato la Casa del Grande Fratello a causa della morte del padre, l’architetto Paolo Luzzi. La notizia è stata una vera e propria doccia fredda per il pubblico del programma, che si è subito stretto intorno all’attrice mandandole migliaia di messaggi di supporto e di affetto. Una situazione veramente delicata, precedentemente vissuta anche da altre concorrenti del programma. Nel 2020, Adriana Volpe decise di lasciare la Casa in piena pandemia, dopo aver saputo delle difficili condizioni di salute del suocero. A tal proposito, la conduttrice ha mandato le condoglianze pubbliche a Beatrice in un commento su Instagram. Poi, nella quinta edizione del GF Vip, c’è stato anche il caso di Dayane Mello.

Nel febbraio del 2021, Dayane apprese in Casa della tragica morte del fratello Lucas in seguito ad un incidente stradale. Inizialmente, la modella era uscita dalla Casa. Ma, poco dopo, decise di rientrare poiché, in pieno periodo Covid, non avrebbe comunque potuto raggiungere il Brasile, dove si trovava per l’appunto il fratello. Alla fine, le permisero di seguire il funerale in diretta streaming lontano dalle telecamere, per poi rientrare in gioco. Dunque, nessuno meglio della Mello potrà comprendere la tragica situazione in cui si è trovata Beatrice Luzzi. Per questo, la showgirl ha voluto mandare un messaggio a cuore aperto all’attrice. Ecco le parole condivise dall’ex vippona in suo supporto: “Non conosco Beatrice Luzzi ma conosco bene il suo dolore e le sono sinceramente vicina con tutto il mio cuore”.

Non conosco Beatrice Luzzi ma conosco bene il suo dolore e le sono sinceramente vicina con tutto il mio cuore. #beatriceluzzi #grandefratello pic.twitter.com/TuluOGkqnx — Dayane Mello 🐬🍷 (@Dayanemello) January 3, 2024

GF: la reazione dei gieffini dopo il lutto di Beatrice Luzzi

Ciò che ha stupito maggiormente di questa tragica vicenda, è stata soprattutto la reazione indelicata di diversi concorrenti della Casa. Dopo essere stati informati del lutto di Beatrice, in tanti non sono riusciti a mostrare un minimo di empatia nei suoi confronti, bensì le loro preoccupazioni principali vertevano sulla possibile assenza delle consuete feste o apertivi. Nel corso della giornata, c’è anche chi si è messo a scherzare ed urlare come nulla fosse, tanto da richiedere l’intervento di altri concorrenti come Rosanna Fratello o Marco Maddaloni, che li hanno invitati a fare silenzio per rispetto della loro compagna.

A tal proposito, è stato inevitabile per molti utenti fare il confronto con quanto accaduto a Dayane Mello nel suo GF Vip. Nel suo caso, infatti, gli altri inquilini si erano tutti stretti al suo dolore. In quel momento, non esistevano più rivalità o antipatie, bensì tutto si era azzerato per poter starle vicino il più possibile. Peccato che, questa volta, i ragazzi in Casa non siano riusciti a mostrare la stessa empatia di fronte al tragico evento che ha colpito Beatrice Luzzi.