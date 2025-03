Grande Fratello, Lorenzo ormai può tutto: sfotte anche un Signorini afflitto

Si torna a parlare di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, ma non di squalifica. In questi giorni, si vociferava che il discusso gieffino sarebbe stato squalificato per via dei suoi ennesimi gravi atteggiamenti nella Casa, sotto gli occhi di tutti. Invece, sebbene Alfonso Signorini abbia dato varie ultime possibilità al primo finalista, ricordandogli che la finale non evita la squalifica, ecco che Lorenzo continua a essere un protagonista delle dinamiche.

Dopo aver visto Helena Prestes sbugiardare di nuovo Zeudi Di Palma, Signorini manda in onda una clip che ritrae Spolverato in un acceso contro con Javier Martinez. Ciò è accaduto, durante la pubblicità, nella scorsa puntata. Lorenzo ha dato del “badante” all’argentino, riferendosi al suo rapporto con la modella brasiliana. Non solo, il gieffino è apparso parecchio minaccioso, quando si è avvicinato faccia a faccia a Javier.

Il motivo? Spolverato era furioso perché tutto ruotava contro lui e il suo gruppo nella scorsa puntata. Lorenzo ha approfittato del momento in cui Javier è intervenuto in difesa di Helena. Signorini nella puntata di stasera del Grande Fratello manda in onda anche il momento in cui Spolverato afferma “marcisci co****ne”, a bassa voce, contro Javier. “Dire a uno marcisci non è una bella cosa Lorenzo”, dichiara il conduttore.

Lorenzo applaude al rimprovero di Signorini, quasi prendendolo in giro. Un atteggiamento, il suo, che rappresenta il risultato del fatto che non è stato squalificato o messo di fronte a una punizione severa per i suoi brutti atteggiamenti nella Casa più spiata d’Italia. Infatti, Spolverato appare altezzoso, presuntuoso e arrogante, come se lui può fare tutto. Non solo, oggi a Lorenzo dà fastidio che vari concorrenti si sono scagliati contro Chiara, ma forse dimentica quando lui e il suo gruppo hanno più volte attaccato Helena.

Alfonso Signorini, che di recente ha ammesso che già tempo fa avrebbe squalificato Spolverato, appare stufo del suo atteggiamento. Dopo questo blocco, il conduttore appare decisamente infastidito. Signorini sa bene come Lorenzo è attualmente visto fuori. Solo nei giorni scorsi, sono arrivati attacchi a lui riservati persino su un’altra rete televisiva, Rai 1. Se i telespettatori continuano a sperare in una squalifica, possono rassegnarsi, come lui stesso ha rivelato, non dipende solo dal conduttore questo.