Grande Fratello 37° puntata: aspiranti finalisti, eliminato, caos nel salotto

La 37esima puntata del Grande Fratello è iniziata con il blocco dedicato a Lorenzo Spolverato. Il primo finalista ha avuto la possibilità di tornare nello studio di Canale 5, questa volta per un confronto con Alfonso D’Apice. Il momento ha lasciato un po’ sconvolto e provato il primo finalista, che si è ritrovato contro un suo caro e, ormai ex, alleato. Infatti, vedere l’ex gieffino così furioso e senza alcun timore di perderlo come amico, porterà Spolverato a riflettere.

Intanto, stasera D’Apice ha regalato colpi di scena smascherando Lorenzo in diretta. Subito dopo, Alfonso Signorini ha annunciato che Stefania Orlando e Chiara Cainelli sono state salvate al televoto. Sono rimasti in bilico Mariavittoria Minghetti e Federico Chimirri, i quali sono stati divisi tra Stanza Super Led e Mistery. La gieffina si è fatta accompagnare da Tommaso Franchi. Infatti, il conduttore ha parlato proprio della loro relazione.

I due gieffini hanno litigato animatamente in questi giorni, in particolare dopo le recenti puntate. Stasera Mariavittoria e Tommaso hanno chiarito le loro divergenze. A questo punto, è arrivato il momento di scoprire il nome dell’eliminato della 37esima puntata del Grande Fratello: Federico Chimirri con il 16.4% (Chiara 39.53%, Stefania 22.04%, Mariavittoria 22.03%). L’ennesima eliminazione che delude tanto la maggior parte dei telespettatori.

Sebbene sia entrato con il gioco già in corso, Federico si è fatto amare con la sua personalità e la sua sincerità. Si è schierato senza farsi problemi e ha sostenuto il suo pensiero fino alla fine.

Grande Fratello: Jessica dura, Chiara in lacrime, Orlando top

La puntata è andata avanti con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, i quali sono stati sbugiardati e annientati da Signorini e l’intero studio. La ballerina ha poi avuto modo di riabbracciare sua mamma Luisa. Spazio poi a Mattia Fumagalli, eliminato nella scorsa puntata. L’ex gieffino ha spiegato, da solo nella stanza da letto, di non aver salutato per bene Javier Martinez.

Mattia ha fatto uno scherzo all’argentino, nascondendosi dietro la tenda come consigliato da Signorini. I due amici si sono riabbracciati felicemente e sono stati raggiunti da Helena. Puntata difficile per Chiara. Una clip ha mostrato Mariavittoria e Jessica attaccare duramente la Cainelli, intenta più volte ad avvicinarsi a Tommaso per ingelosire la prima. Chiara non ha trattenuto le lacrime e si è acceso il caos nella Casa.

In studio gli spettatori hanno applaudito quando la Morlacchi ha ammesso che per descrivere la Cainelli userebbe un termine che in TV non può dire. “Ti piace sedurre Chiara?”, ha chiesto Jessica. “Forse ho capito perché ha fatto il provino per tentatrice a Temptation Island”, ha continuato la cantante romana. In difesa di Chiara è arrivato Giglio, che non ha risolto molto.

“Chiara è più altezzosa, snob… mentre Mariavittoria è più la ragazza della porta accanto”, più dolce è stata Stefania. Come sempre, a differenza degli altri, la Orlando è riuscita a sferrare un attacco, ma senza esagerare con le parole. In studio, Alfonso D’Apice si è scagliato contro la Morlacchi, dandole della cattiva. “Risponderai a Dio, non a me”, ha tuonato alla fine l’ex gieffino, ricevendo disapprovazione da parte del conduttore e degli spettatori presenti in studio. “Per colpa di queste risposte sei seduto là”, ha replicato.

Grande Fratello: scoppia il caos, Javier e Lorenzo faccia a faccia

Quanto accaduto, ha portato Javier e Lorenzo a scontrarsi animatamente. Martinez è arrivato in difesa di Helena, scagliandosi contro Spolverato. “Sei agitato perché te la stai ca**ndo dopo quello che è successo stasera”, ha tuonato sorridendo il pallavolista argentino. E, in effetti, pare proprio che Javier non abbia torto, visto che questa è stata una puntata difficile per Lorenzo, il quale però ha tentato di restare in piedi ricordando che è il primo finalista.

Nel salotto è scoppiato il caos e Signorini ha dichiarato: “Cerchiamo di ricapitolare, perché chi si collega ora può pensare che siamo al manicomio”. È arrivato il momento di creare il nuovo televoto, che verrà chiuso lunedì prossimo e porterà all’elezione del terzo finalista. I concorrenti non sono stati messi al corrente di questo importante dettaglio. Infatti, sono convinti che sia stato fatto tutto per il classico televoto a eliminazione. I gieffini, tranne i due finalisti, si sono ritrovati di fronte ai piramidali. Zeudi ha beccato quello con il cerchio nero e ha dovuto fare il nome della persona da spedire direttamente al televoto.

La Di Palma ha nominato Mariavittoria. È chiaro che l’ex Miss Italia ha colpito la Minghetti per difendere la sua amica Chiara, ma ha preferito dire di aver preso questa decisione perché crede che sia giusto che lei separi da Tommaso visti i loro litigi. Helena ha pescato l’altro piramidale con il cerchio nero e ha nominato Chiara. La Prestes è apparsa titubante e Signorini è convinto che abbia capito la finalità di questo nuovo televoto.

“Conosce i trabocchetti del Grande Fratello, ma magari mi sbaglio”, ha affermato convinto il conduttore. Il padrone di casa ha rimesso nuovamente Lorenzo al centro della scena, inventando un complimento che un regista avrebbe fatto nei suoi confronti, parlando di una fiction in cui vorrebbe inserirlo. Usando queste parole, Signorini ha messo alla prova Spolverato chiedendogli di recitare alcune scene. Ma ecco che alla fine il conduttore ha svelato che il regista in questione è Lory De Santo.

In realtà, Lorenzo conosce la showgirl, che ha creato The Lady, fortemente criticato tra le ironie del web per diverso tempo. Spolverato stasera è stato protagonista di questo scherzo e inizialmente lui era convinto che un regista cinematografico lo stia ammirando. Spazio poi a Mariavittoria stasera al Grande Fratello, che ha avuto modo di parlare dei suoi disturbi alimentari, tra le lacrime. Confessioni toccanti, che hanno colpito un po’ tutti.

Nomination 37° puntata Grande Fratello: chi è finito al televoto

La puntata si è conclusa con le nomination, che hanno portato al televoto insieme a Mariavittoria e Chiara: Zeudi, Stefania e Shaila. Durante le nomination, è arrivata lo stoccata di Stefania Orlando contro Spolverato, che è a capo del gruppo dalla parte opposta:

“Crea dinamiche, lo dicevo ancora prima di Alfonso D’Apice. Helena e Javier gli hanno tolto lo scettro come la coppia più bella. Si diverte a scrivere sceneggiature. Shaila e Chiara gli vanno dietro. Giglio è dalla loro parte, difficilmente si espone