Grande Fratello, D’Apice scottato smaschera Lorenzo: verità pedine cadute

Lorenzo Spolverato al Grande Fratello è al centro di più fasi della 37esima puntata. Tutto inizia proprio da lui, che torna in studio, per avere un confronto con Alfonso D’Apice. Nella Casa i due avevano instaurato un rapporto di amicizia e alleanza abbastanza solido. Alla fine, Alfonso è stato eliminato dal pubblico e fuori ha cambiato in peggio la sua opinione su Lorenzo. Già nella precedente puntata, l’ex volto di Temptation Island aveva anticipato di essersi sentito mancato di rispetto perché Spolverato avrebbe inserito Chiara Cainelli in una sua dinamica da sceneggiatura.

Dopo l’attacco di D’Apice di lunedì, stasera Lorenzo appare inizialmente felice di rivederlo. Poi cambia espressione, notando che l’ex gieffino è davvero furioso. Alfonso Signorini manda in onda una clip che ritrae gli ultimi avvenimenti, che vedono Spolverato sempre più vicino a Chiara. C’è chi ipotizza un’attrazione che Lorenzo proverebbe nei confronti della Cainelli. Dà inizio al confronto Alfonso:

“Io parto dalla fine. Dopo che io ti ho detto quelle cose in confessionale, hai raccontato a tutti quello che io ho detto. Oggi sono arrabbiato, perché non hai raccontato la verità. Hai cercato di convincere Chiara che io fossi geloso. Io parlavo di te, non di Chiara, mi fido di lei. Lei non c’entra niente. Quando io sono venuto a trovare Chiara, è stato mandato un video di un like tuo nella foto di Chiara. Il giorno dopo hai creato la dinamica con Shaila e Chiara. Fino a quando le dinamiche le fai con Shaila va bene, ti prendi le cose positive e negative quando esci. Ma se metti in mezzo Chiara, se le prende anche lei”

Spolverato replica, facendo notare che Chiara non si fa problemi a stare al centro di questa dinamica:

“Non è stato fatto appositamente. Questa cosa mi è balenata quando ho visto i like del 2020. Io ne ho parlato con Shaila e le persone nella Casa ascoltano. Io non tiro in mezzo nessuno. Se Chiara è in mezzo è perché ci vuole essere. Alfonso secondo me c’è stato un grandissimo fraintendimento. Io ho un rapporto con Chiara di amicizia, devi stare super tranquillo. Amo ancora Shaila”

La replica non convince D’Apice, che resta fermo nella sua posizione:

“Io sto andando da un’altra parte. Nel momento in cui tu crei questa dinamica, dentro e fuori Chiara viene vista in un certo modo. Ti ha detto di tenerla fuori e di farla stare tranquilla, tu hai fatto un po’ di sceneggiate. Stai sicuro, ti vedo lo stesso. Hai detto che Shaila era gelosa di Chiara e hai creato una dinamica. Sei molto più avanti, sai fare bene questo gioco. Sai bene che ogni cosa che viene detta crea delle dinamiche”

A questo punto, Signorini racconta che stanotte non riusciva a dormire e ha seguito la diretta sul canale 55. Una scena ha attirato la sua attenzione e vede Lorenzo che gioca con Chiara mentre si sta asciugando i capelli. A questo punto, D’Apice scende nel dettaglio e fa notare che Lorenzo mette in atto dinamiche che portano gli altri a crollare. Probabilmente Alfonso avrà scoperto che alla fine dei giochi, sostenendo le dinamiche di Lorenzo, a uscire dalla Casa è stato lui.

“Creando questa dinamica, ora quello che fate tu e Chiara fa parlare. Chiara decide tutto, ma tu solo parlando di quella cosa l’hai creata. Caso strano dopo che mostrano il tuo like nella foto di Chiara del 2022 tu dici che Shaila è gelosa di lei. Chiara era una tua amica? Le hai fatto un danno. L’amicizia tra Chiara e Lorenzo è pulitissima. Ti assicuro che quando Chiara uscirà ci rimarrà male anche lei. Mi fido al 100%”

Tornato nella Casa, Lorenzo appare sconvolto e provato. Probabilmente, facendosi due calcoli e vedendo un suo caro alleato contro, avrà compreso che fuori non è affatto come immagina. Sono tantissimi i telespettatori che hanno chiesto la sua squalifica in questi mesi e che non vorrebbero mai vederlo vincere questo GF.

Grande Fratello: D’Apice ha un confronto anche con Javier e Chiara

Subito dopo, Signorini permette a D’Apice di parlare con Chiara. Quest’ultima viene rassicurata dal fidanzato, il quale cerca di farle capire che le sta dando protezione. La Cainelli sembra capire il messaggio. Non finisce qui il momento di Alfonso. Il conduttore gli dà la possibilità di confrontarsi anche con Javier Martinez, che in questi giorni ha confermato di non vedere Chiara innamorata di D’Apice.

La Cainelli stasera si difende facendo notare al coinquilino che non ha vissuto la loro relazione così da vicino da poter giudicare. Dallo studio, prende la parola D’Apice, che è decisamente più sereno e tranquillo con Javier:

“Mi dispiace sentirle da lui queste cose. Io sono tanto affezionato a lui. Javi ho poco tempo. Io rispetto la tua opinione. Credo molto in Chiara, ti chiedo… anche io spesso ho parlato male di Helena… non ti dico di non farlo, ma ho sentito alcune offese un po’ pesanti. Queste cose da fuori mi fanno male. So quanto sei elegante, continua a esserlo”

Sembra, dunque, che da parte di Alfonso non ci sia molta rabbia nei confronti di Martinez, con cui si mostra flessibile.