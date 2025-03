Grande Fratello 36° puntata: nominati, due eliminati, D’Apice svolta

La 36esima puntata del Grande Fratello è iniziata con una dedica a Eleonora Giorgi da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore ha mandato in onda una clip che ritrae alcuni dei momenti che l’attrice ha vissuto nella Casa più spiata d’Italia come concorrente. Il padrone di casa è apparso con gli occhi lucidi, ma ha dovuto poi prendere in mano lo show anticipando una puntata intensa, con una doppia eliminazione.

Signorini ha dato inizio allo spettacolo di stasera con il primo blocco che ha visto protagonisti Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Helena Prestes e Javier Martinez. In questa fase della puntata, il conduttore si è mostrato infastidito dai duri attacchi che ogni volta Beatrice Luzzi riserva alla modella brasiliana. Non solo, il padrone di casa ha mostrato i suoi sospetti sulla sceneggiatura che a detta di molti Spolverato starebbe mandando avanti per stare al centro dell’attenzione con Shaila.

La puntata è andata avanti con Zeudi Di Palma, che al Grande Fratello è tornata a parlare del suo rapporto con il padre Pasquale. Quest’ultimo si è presentato nella Casa più spiata d’Italia, ma Signorini ha voluto dare la possibilità all’ex Miss Italia di scegliere se incontrarlo oppure no. Questo perché i due non hanno un rapporto padre-figlia da diverso tempo. Alla fine, Zeudi ha deciso di rivedere suo papà, tra le tensioni create anche dalla stoccata del conduttore.

Grande Fratello: Ruta prima eliminata, la sincerità di Morlacchi e Lorenzo

L’eliminata della 36esima puntata del Grande Fratello è Maria Teresa Ruta con il 4.46% (Zeudi 31.68%, Helena 31.22%, Chiara 22.8%, Mattia 10.36%). A questo punto, Signorini è arrivato alla fase dedicata al televoto flash per la seconda eliminazione. Il conduttore ha chiesto ai quattro che si sono salvati nell’ultima sfida di posizionarsi di fronte agli altri loro coinquilini, dando vita a una catena di salvataggio. Chi non è stato salvato è finito al televoto flash.

Mattia ha salvato Mariavittoria;

Helena ha salvato Javier;

Zeudi ha salvato Shaila;

Chiara ha salvato Giglio.

Stefania, Federico e Tommaso non sono stati salvati e così sono finiti dritti al televoto flash. Ma non sono stati gli unici. I tre concorrenti si sono ritrovati poi di fronte a dei piramidali nel confessionale. Tommaso ha pescato il piramidale con il cerchio nero e, dunque, non ha potuto scegliere chi portare con loro al televoto flash. Federico ha scelto Mattia, mentre Stefania ha trasportato in sfida Chiara.

In attesa di scoprire il nome del secondo eliminato della puntata, Signorini ha intervistato i due primi finalisti, Lorenzo e Jessica. Dallo studio, in questa fase, ha avuto modo di intervenire Amanda Lecciso, la quale è stata eliminata nella scorsa puntata, in studio. L’ex gieffina ha replicato con ironia all’attacco della Morlacchi, che ha ammesso di essere rimasta delusa da lei. Il conduttore ha stuzzicato poi i due finalisti chiedendo loro con chi premerebbero il pulsante per spegnere le luci della Casa in finale.

“Di cuore sceglierei Mariavittoria, mentre come avversaria Helena”, ha risposto Jessica. Questa la risposta, invece, di Spolverato: “Di cuore sceglierei Shaila, mentre come avversaria anche io Helena”. In effetti, molti si aspettano di trovare Lorenzo ed Helena nella sfida finale. La presenza di Zeudi potrebbe alterare tutto. Si è acceso poi uno scontro in diretta tra Chiara e Mattia. I due non vanno per nulla d’accordo. La Cainelli ha sempre accusato Fumagalli di voler stare sempre al centro dell’attenzione.

Grande Fratello: il secondo eliminato, nomination, D’Apice sorprende

Il televoto flash è stato chiuso e le tensioni sono aumentate nella Casa per i cinque concorrenti in sfida. Signorini ha invitato i gieffini ad abituarsi a questi momenti con un’atmosfera così tesa, con eliminazioni flash. Alla fine, sono rimasti in bilico Mattia, Chiara e Tommaso. I tre hanno dovuto raggiungere lo studio per scoprire il risultato.

Il secondo eliminato della 36esima puntata del Grande Fratello è Mattia con il 9.7% (Chiara 43.9%, Stefania 22.6%, Tommaso 12.3% e Federico 11.5%). In attesa di rivelare il risultato agli altri concorrenti, con l’aiuto di Rebecca Staffelli, Signorini ha preso tempo, scherzando con le clip di Mariavittoria e Jessica che si divertono a leggere le carte. All’improvviso è uscito fuori che il conduttore avrebbe una relazione che dura da sei anni. “Da 22 anni! Quando uscite vi insegno come far durare una relazione”, ha confessato Alfonso.

Sono poi iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Chiara, Stefania, Mariavittoria e Federico. Durante questa fase della puntata, si è acceso uno scontro tra Shaila e Stefania. La ballerina ha deciso di nominare la Orlando, lanciandole qualche attacco.“Almeno ti diamo del lavoro da fare. Mi fa venire da ridere quando le persone arrivano a pensare delle cose assurde”, ha affermato Shaila. “Non sai veramente niente di quello che siamo noi. Ti auguro di avere delle emozioni, sei come Iago”, ha continuato.

Ma il vero colpo di scena l’ha regalato Alfonso D’Apice, il quale dallo studio ha preso le distanze da Spolverato. L’amicizia tra loro sembra essere giunta al termine, mentre con Javier ha lasciato una porta aperta.

“Diciamo che mi dispiace per queste parole di Javi. Io da fuori vedo tutto. Ho tanta fiducia in Chiara e la sto aspettando. Resta il bene per Javi, anche se sono deluso da alcune parole. Fuori parleremo. Ho visto tutto, sono dispiaciuto per tutto. Rivedo anche la posizione in Lorenzo. L’ho cambiata la mia opinione e mi dispiace per questa cosa. Vabbè dai… L’ho cambiata in peggio”

Lorenzo è rimasto sorpreso da questa svolta, ma D’Apice non ha potuto spiegare ed è apparso abbastanza furioso. Spolverato ha chiesto le motivazioni, in quanto nella Casa erano diventati molto amici. Alfonso ha spiegato: “Te lo dico velocemente, da fuori mi sembra un po’ che stai recitando un copione per fare la clip e che stai mettendo Chiara in questa cosa. Trovo che non stai rispettando neanche me”. Lorenzo ha assicurato che non succederà mai niente tra lui e Chiara: “Ti ho rispettato dal primo giorno e continuerò a farlo”. D’Apice, però, è apparso fermo nella sua posizione, anticipandogli che fuori gli farà vedere ciò che ha scoperto.