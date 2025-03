Grande Fratello: Signorini stronca Luzzi, Spolverato regista flop

Il primo blocco della 36esima puntata del Grande Fratello vede protagoniste Helena Prestes e Shaila Gatta. Le due rivali si sono scontrate durante la gita che la produzione ha permesso ai veterani di fare fuori dalla Casa. La modella brasiliana, come dimostrano stasera le clip, inizialmente ha fatto dei complimenti alla ballerina, la quale aveva dichiarato di voler mettere una pausa nella sua relazione con Lorenzo Spolverato. Quando, però, le due si sono confrontate sul discusso gieffino, Shaila è andata su tutte le furie, prendendo le sue difese.

Lorenzo si è intromesso subito, accusando Helena di voler mettere gli altri in cattiva luce. Stefania Orlando ha difeso l’amica, facendo notare al gieffino, che continua a ricevere critiche e attacchi da molti telespettatori, che la Prestes non stava parlando di lui, bensì di Shaila. “Mi hanno scritto due persone che si trovavano lì a giocare a golf. Vi fate riconoscere, mi hanno detto”, racconta Alfonso Signorini dopo la clip. Il conduttore ha l’impressione che Helena abbia sguazzato nella polemica.

“No, io ho fatto questo complimento. Lei gira subito, dicendo che secondo lei io rosico che si sono lasciati. Non vi siete davvero lasciati poi”, dichiara stasera la Prestes. “Io non ho avuto nessuna storia con Lorenzo, che sia chiaro”, continua. La clip non mostra, però, il momento in cui Shaila ha abbracciato Helena prima della gita, per poi accusarla di avvicinarsi a lei dopo la rottura con Spolverato. Va anche detto che sembra tutto tranne che i due discussi gieffini si siano lasciati. Varie immagini di questi giorni li mostrano più uniti di prima.

Spolverato nella puntata di stasera del Grande Fratello prende la palla al balzo per attaccare Helena. Quest’ultima accusa Lorenzo di aver manipolato varie persone contro di lei nella Casa. Oltre Spolverato, anche Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli sostengono Shaila. L’ex Miss Italia crede che, inizialmente, ci fosse da parte della Prestes un bel passo nei confronti della ballerina. Allo stesso tempo, però, si schiera comunque dalla parte dell’ex Velina.

Per Javier Martinez questa battaglia non ha senso di esistere. A detta sua, la modella brasiliana non dovrebbero perdere tempo a combattere contro Shaila e Lorenzo. L’argentino non vuole far parte di questa battaglia, in quanto non ritiene che sia così importante. Shaila e Chiara ritengono, invece, che Javier non abbia il coraggio di esprimersi. Invece, Martinez si esprime bene quando dimostra, ancora una volta, di non essere propenso a lasciarsi andare a scontri e toni accesi con Shaila e Lorenzo. E fa anche bene.

“Io ci tengo a te e non mi va che butti energie su persone che non meritano. Quegli insulti e quelle litigate non mi rappresentano. Non voglio essere paragonato e accostato a loro”

Stasera Javier pensa che non schierarsi con Helena in quella litigata sia stata la scelta giusta, per farle capire che non dovrebbero abbassarsi ai loro livelli. “Fino a poco tempo fa ci credevo a voi. Ora no. Basta un aereo per rimettervi insieme”, dichiara Martinez, rivolgendosi alla coppia tanto discussa. Ancora una volta, con tono duro, Beatrice Luzzi si scaglia contro Helena, con un giudizio assai negativi. Signorini si scalda e attacca la sua opinionista: “Scusa Beatrice cerca di essere obiettiva. Non è vero, anche gli altri litigano”.

Da tempo girano delle indiscrezioni da parte di vari telespettatori che l’ex gieffina abbia stretto un accordo con i fan di Zeudi. Il conduttore inizia a storcere seriamente il naso di fronte a questi suoi duri attacchi contro Helena. Vedendo Signorini particolarmente infastidito, Luzzi fa un passo indietro su Helena: “L’ho detto mille volte, è straordinaria”.

Grande Fratello: la sceneggiatura di Lorenzo Spolverato è chiara, il suo segreto

Chi crede alla rottura tra Shaila e Lorenzo? Di sicuro, Signorini ha qualche dubbio e lo dimostra stasera. Il conduttore ipotizza che ci sia una sceneggiatura dietro, scritta proprio dai due protagonisti. Sebbene lei abbia dichiarato di voler chiudere, in questi giorni, non sono di certo apparsi come due ex fidanzati, anzi. C’è chi li accusa di essere andati oltre, sul divano, con qualche mano sospetta, mancando ancora di rispetto al pubblico. Quando Signorini tenta di parlarne, Shaila smentisce. Rebecca Staffelli non riesce, in studio, a trattenere il disappunto con il suo sguardo, in quanto le immagini sono esplicite e il conduttore dice di non poterle mandare in onda.

Mattia Fumagalli e Stefania Orlando non credono che ci sia stata una rottura vera e propria. In effetti, anche la clip stasera dimostra che non si sono mai allontanati. “La coppia che va d’accordo diventa noiosa. Hanno fatto questa recita mal riuscita. Dopo la puntata, erano che cantavano e ridevano”, dichiara la Orlando convinta. Molti telespettatori sostengono questa versione dei fatti ed è davvero difficile non farlo.

“Non sanno niente, ma si limitano a giudicare. I nostri amici sanno e hanno visto quanto noi soffriamo”, così invece Lorenzo porta avanti la sua sceneggiatura. Stasera, inoltre, si parla del presunto segreto di Lorenzo, che riguarda un momento di intimità che ha avuto con Shaila. Ne ha parlato in questi giorni Jessica Morlacchi, dopo una rivelazione che Spolverato le ha fatto. Il gieffino, però, non è mai sceso nel dettaglio. Stasera la ballerina appare perplessa. Ma è difficile pensare che Lorenzo possa svelare la verità stasera in puntata.

Infatti, Spolverato sminuisce tutto. Stefania Orlando crede che questo segreto non esista in realtà e che abbiano creato questa mistero per continuare a parlare della loro storia. Parlando con Jessica, Lorenzo aveva fatto intendere che chissà quale cosa segreta ci fosse tra loro e invece stasera esce fuori il nulla. Inaspettatamente, con l’audio chiuso nella Casa, in studio Alfonso D’Apice ammette di aver cambiato idea su Spolverato fuori.