Grande Fratello, Signorini nei panni di De Filippi: con Zeudi asfalta il papà

Zeudi Di Palma ha il suo blocco stasera al Grande Fratello. L’ex Miss Italia, che raramente sta al centro dell’attenzione senza l’ombra di Helena e Javier, ha la possibilità di scegliere se incontrare suo papà Pasquale oppure no. Quest’ultimo, come spiega Alfonso Signorini, ha contattato la redazione del reality show per poter avere un confronto sotto le telecamere con la figlia. Pasquale non ha un rapporto padre-figlia con la Di Palma da diverso tempo. Precisamente, l’ultima volta che si sono visti risale a cinque o sei mesi prima che Zeudi venisse incoronata Miss Italia. Si parla di circa cinque anni fa.

L’uomo dice di voler recuperare il rapporto con sua figlia. Come già detto, Zeudi solitamente sta al centro della scena tramite Helena, sebbene lei sia convinta di brillare di luce propria. Infatti, il gruppo di fan che la sostiene è nato proprio tramite la sua iniziale storia con la Prestes. La gieffina dalle mille contraddizioni raramente parla di sé e della sua vita. Nonostante questo, non ha mai nascosto di non avere un rapporto solido con il padre.

Ignara della presenza di suo papà a pochi passi da lei, Zeudi torna a parlare della loro storia stasera al Grande Fratello.

“Mia madre ci ha detto che è stata una scelta di mio padre e ci ha detto di cercarlo. Non ci ha mai ostacolato. Ci sono famiglie che si fanno la guerra. Invece no, mia mamma ha sempre parlato bene. Non c’è stato mai modo di incontrarlo, perché lui non ha voluto crescerci. Questo è un dolore fortissimo, una mancanza non indifferente. Prima del concorso di Miss Italia sì, perché ci fu un problema in casa e mia mamma lo interpellò. Ma non c’è mai stata quella cosa ‘andiamo a fare una passeggiata, andiamo al cinema’. Da parte mia c’è stato. Lui era sempre molto dedito al lavoro e non si è fatto più vivo. Durante il liceo ho sentito di più la mancanza”

A questo punto, Signorini fa sapere a Zeudi che suo papà ha scritto alla redazione del programma, chiedendo di poterla incontrare. Il conduttore invita l’ex Miss Italia di scegliere, con serenità, se avere un confronto con lui in questo momento sotto le luci dei riflettori oppure no. La Di Palma ringrazia Alfonso per averle dato la libertà di scegliere. Poi chiede: “Perché arriva così? Mi cerchi quando faccio Miss Italia e qui. Perché mi cerchi adesso?”.

Ed ecco che Zeudi decide di ascoltare la versione del padre, a distanza, chiedendo a Signorini di fargli lui queste domande. “A me non interessa niente di Miss Italia e del Grande Fratello. Io sto qua a guardare gli occhi di mia figlia. Potevo farlo prima, se avessi avuto l’opportunità. Non c’è stata occasione”, risponde Pasquale. La Di Palma reagisce male, in quanto crede che in realtà suo padre abbia avuto la possibilità di cercarla per avere con lei un rapporto.

“Un padre non mette in difficoltà sua figlia in televisione. Buona serata Pasquale”, così Zeudi tenta di salutare il padre, chiamandolo con il suo nome. “Tu hai una dialettica, tuo padre viene dalla strada”, le ricorda Pasquale in questo confronto a distanza. Signorini sprona Zeudi a lasciar parlare il padre, il quale ha una certa difficoltà a esprimersi in TV. Forse, in questo caso, Maria De Filippi a C’è Posta per Te avrebbe potuto dare una mano, come ironizza qualcuno sui social network.

“Lei è il mio sangue. Se mi infervoro c’è un motivo”, tuona Pasquale, intanto. “Io sono un operaio, che si alza la mattina alle 4 per andare a lavorare. Non ho grilli per la testa”, continua. “Ora che sono un personaggio pubblico dovresti saperle certe cose”, afferma Zeudi, quando chiede al padre di dire le cose principali riguardanti la sua vita. Alla fine, la Di Palma decide di accettare di incontrare Pasquale, per stringergli semplicemente la mano. Così l’ex Miss Italia apre ‘la busta di C’è Posta per Te’.

Zeudi afferma di averlo fatto per lei stessa e non per lui. La Di Palma, al centro di varie contraddizioni da mesi nella Casa, sembra propensa a dare una possibilità al padre per recuperare i rapporti, sebbene appaia furiosa. “Non era più semplice scriverle una lettera? Ora deve essere lei a recuperare il rapporto con sua figlia, lontani dalle telecamere. Io la ringrazio, però…”, così Signorini stronca alla fine Pasquale.