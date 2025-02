Grande Fratello, Zeudi ambigua: le parole ad Javier senza Helena

Che puntata quella del Grande Fratello di lunedì 24 febbraio 2025. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è andato in onda con nuovi blocchi e una nuova finalista…Jessica Morlacchi. Tra un malcontento per l’accaduto, una perplessità per l’uscita di Iago e le solite polemiche sull’andamento del programma, parte del pubblico continua ad avere parecchi dubbi su un’altra concorrente. Si tratta di Zeudi De Palma, che ieri sera è stata protagonista di diversi blocchi non proprio e sempre super positivi. La domanda, giunti a questo punto del Grande Fratello è (citando anche Stefania Orlando): ci è o ci fa? Dopo la puntata, l’ex Miss Italia si è lasciata andare a un confronto con Javier Martinez: quando? Mentre Helena era in confessionale. Nulla di così scandaloso, se non fosse che ha ammesso che il pallavolista, in un certo momento, le “piaceva tantissimo”. Qualcosa non torna, o forse è solo confusione mentale?

Zeudi continua a non convincere: le parole a Javier

C’è qualcosa che stona nell’atteggiamento di Zeudi e la conferma è arrivata anche stanotte post puntata. La giovane napoletana, infatti, si sarebbe seduta al tavolo con Javier Martinez, parlando proprio di quanto successo nel corso del programma e di tutte le vecchie dinamiche trascorse tra loro…ed Helena Prestes. Oggi il pallavolista e la modella brasiliana fanno coppia fissa, ma se bene ricordiamo non troppe settimane fa c’era stato del tenero proprio tra Javi e Zeudi: quando? Quando Helena è uscita dalla casa post eliminazione, ma soprattutto una volta rientrata in casa e “chiusa” in tugurio insieme agli altri concorrenti. Un gran caos, come al solito, ma un caos che non è di certo stato dimenticato.

Nel parlare con Javier, Zeudi ha ammesso (ma questo non era un mistero) che in quel dato periodo lui le “piaceva tantissimo”. Non solo, perché ha anche azzardato un: “Non so se poteva nascere un amore immenso […]”. Si è trattato di una semplice dichiarazione, una possibilità, una piccola porta aperta, ma tenendo conto di quanto successo finora e della difesa incessante che Zeudi ha mosso nei confronti dei suoi sentimenti per Helena, qualcosa comunque continua a non tornare. Su X molte persone pensano sia tutto una “fuffa”, un atteggiamento poco coerente e poco limpido della giovane 23enne, ma c’è anche chi “incolpa” Javier, a detta di molti incapace di difendere Helena e tante volte “casca morto” con più donne della Casa.

Come ha reagito Helena al “confronto” tra Javier e Zeudi?

Una volta uscita dal confessionale, Helena ha saputo della chiacchierata tra Javi e Zeudi e subito non è riuscita a nascondere il suo disappunto:

Inizio ad essere un po’ gelosa, prendo cura di quello che è mio, perché c’è tanta gente che racconta un sacco di storielle. Poteva parlare con te, con noi due ed aprirsi; cos’è che ti ha detto che non potevo esserci anch’io?

Probabilmente quel “non detto” è proprio quel “mi piacevi tantissimo”, ma questo Helena ancora non lo sa!? Intanto Javier se la ride a letto con lei, ma la modella brasiliana sembra davvero avere i nervi molto tesi sulla situazione, che comincia a esserle un po’ scomoda. Sul social dei tweet, come al solito, ci sono spaccature: c’è chi pensa che De Palma abbia giocato di sola strategia e chi, invece, anche Helena (e Javier subito dopo) abbiano sbagliato tutto. Complice dell’errore anche le parole, considerate infelici, che Prestes ha mosso nei confronti di Zeudi, sulla sua sessualità.

Eppure, tralasciando questo, lo schema apparirebbe quasi elementare: se sei attratta da una donna e millanti sentimenti, amicizia, affetto e stima, perché ti avvicini al ragazzo che sai che a lei piace (lo ha sempre detto) e inizi a creare un’atmosfera ambigua, fatta di bacetti, abbracci, situazioni di attrazione e sguardi? Certamente anche Javier ha le sue colpe, e su questo non ci piove, ma forse non c’entra la giovane età: che sia tutta strategia? Il web dice di sì, ma staremo a vedere che cosa accadrà.