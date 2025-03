Grande Fratello, Signorini fa a pezzi Shaila e Lorenzo! Studio in rivolta

Tornano al centro della scena Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, nella 37esima puntata. La ballerina ha avuto modo di rivedere sua mamma Luisa, ma prima Alfonso Signorini ha voluto affrontare l’argomento scottante degli ultimi giorni. Mariavittoria Minghetti ha accusato Lorenzo di aver cercato di creare una dinamica che vedeva Shaila vicina a Emanuele Fiori. Il primo finalista ha smentito tutto in questi giorni, scagliandosi contro la fidanzata di Tommaso.

Stasera Spolverato, che poco prima ha avuto un confronto con Alfonso D’Apice che l’ha lasciato sconvolto, viene nuovamente smascherato. Mariavittoria aveva proprio ragione. Infatti, ecco che Alfonso Signorini manda in onda la clip che ritrae appunto Spolverato che parla con Shaila e risale al 12 gennaio, ore 3.02. Stasera il pubblico sta assistendo al crollo della sceneggiatura di Lorenzo, che ormai per molti telespettatori era abbastanza chiara. Ora tutto diventa concreto, finalmente.

Nel video in questione, è possibile vedere Shaila dire: “Io non capisco Lele che ha sta sotto un treno. Fa tutto da solo. Non comprendo”. A questo punto, Lorenzo ha proposto alla sua fidanzata qualcosa, togliendo il microfono, tanto che è stato richiamato dagli autori. Poco dopo, la ballerina ha svelato cosa le ha detto Spolverato, scherzando con lui: “Non vuoi dare una speranza a Lele, ci provi per una settimana”.

Mentre Lorenzo tenta di giustificarsi, dicendo che la sua intenzione non era quella di creare una dinamiche, Shaila afferma che non ricorda quel momento. Signorini sgancia la sua stoccata, annientando entrambi: “Questa è l’unica risposta che potete dare per non perdere la faccia, ma l’avete già persa”. Lo studio si rivolta contro Spolverato, con gli spettatori furiosi. Ormai la verità è palese, eppure i due continuano a mentire, probabilmente pensando di essere più furbi del pubblico.

“L’unica cosa che tu puoi dire è che era una tua controfigura”, ha tuonato Cesara Buonamici. Come ha potuto Lorenzo proporre alla sua fidanzata di avvicinarsi a un altro uomo solo per il gioco e per creare dinamiche? Il reality show ha preso il sopravvento nella vita di Spolverato, che a quanto pare non pensa ad altro che a vincere e a battere Helena Prestes. Da mesi è chiaro a tanti telespettatori che Lorenzo è davvero disposto a tutto pur di arrivare alla fine, anche usare la sua fidanzata.

“Caduta di stile”, come dichiara stasera Signorini, che colpisce entrambi. Beatrice Luzzi può dire poco o niente questa volta, visto che non può di certo difenderli: “Io credo che in quel momento in Shaila si è rotto qualcosa”.

Grande Fratello: mamma Luisa ha finto? Signorini perplesso

Dopo essere stata sgamata con il suo Lorenzo, Shaila ripercorre la sua linea della vita, caratterizzata dai suoi momenti più difficili. Subito dopo, la ballerina ha rivisto sua mamma Luisa, che le ha dato il suo sostegno:

“Ti amiamo, siamo fieri di te, del tuo percorso, della donna che sei. Sei forte, sei una guerriera. Vai avanti così, non stai sbagliando niente”

Dopo un lungo abbraccio, Luisa ha ribadito alla figlia che dovrebbe andare avanti sulla sua strada. Quando Signorini le chiede di esporsi e indicare chi potrebbe essere una spalla per Shaila nella Casa. “Qualcuno c’è, questo è un gioco, qualcuno gioca…”, risponde la donna. Il conduttore entra nel dettaglio e le fa una domanda diretta su Spolverato, visto che inizialmente lei si era opposta alla loro relazione. Luisa resta ancora sul vago:

“Oggi sono venuta qua prettamente per Shaila. Ci sarà modo fuori forse di conoscerci. Penso così così. Siamo in un programma dove dopo tanti mesi è pesante, poi si vedrà fuori”

Di sicuro, rispetto a quanto accadeva mesi fa, la mamma di Shaila è apparsa più propensa ad accettare la relazione. Infatti, Luisa accetta di incontrare Lorenzo stasera. “Se son rose fioriranno. Qua non vi siete conosciuti come si deve. La bolla è la bolla”, fa notare la donna, probabilmente poco convinta che questa love story proseguirà fuori. In studio, Signorini ha ammesso di aver visto la mamma di Shaila poco convinta su Spolverato e intenzionata solo a dare sostegno alla figlia.