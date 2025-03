Grande Fratello: Zeudi chi vuole prendere in giro? Helena sbugiarda

Alfonso Signorini pensa bene di dare inizio alla 38esima puntata del Grande Fratello con gli scontri nati tra le donne della Casa, in particolare quello tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Rispettivamente, nei loro litigi, hanno trasportato le loro amiche Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi. Chiara gioca la carta del vittimismo, mostrandosi ancora addolorata per gli attacchi che ha ricevuto nella scorsa puntata. Tra lei e Mariavittoria arrivano le scuse. Stasera la Cainelli ammette di essere rimasta male sia per le parole della Minghetti che per quelle di Jessica.

Mariavittoria la accusa, però, di avere un atteggiamento altezzoso. La dottoressa fa notare che in puntata solitamente la Cainelli manda avanti i confronti in modo arrogante. Interviene Zeudi, che per difendere la sua amica attacca terze persone, affermando che anche Jessica e Stefania Orlando, a detta sua, avrebbero un atteggiamento altezzoso. “In prima serata siete con i guantini bianchi e poi ve ne dite di ogni”, afferma Signorini. L’unica che appare, in effetti, ferma nella sua posizione è la Morlacchi.

La cantante romana non fa dei passi indietro e conferma di aver dato della “profumiera” a Chiara. Signorini vuole poi sapere da Zeudi come mai ci sia astio tra i due gruppi della Casa. “Io credo che le persone anziché affrontare i problemi, li scansa. C’è chi cerca invece di dialogare”, spiega la Di Palma. “Sei sempre stata la mia preferita”, dice poi l’ex Miss Italia rivolgendosi a Jessica. Ogni volta Zeudi sgancia complimenti ai “nemici” per poi lasciarsi andare con il suo gruppetto ad attacchi e critiche anche molto dure.

“Chiara non è una bambolina, è intelligente e sa argomentare. Per questo dà fastidio”, continua la lotta di Beatrice Luzzi contro chi non è dalla parte di Zeudi, Shaila e Lorenzo. L’opinionista viene spesso attaccata dal pubblico per la sua mancata obiettività. A colpire Zeudi e Chiara ci pensa nel salotto Helena Prestes: “C’è tutto questo parlare bene in puntata e poi… a me non piace”.

Grande Fratello: Zeudi si contraddice ancora, Helena stronca

Zeudi non convince i telespettatori italiani, ma Javier Martinez non è da meno. Il pallavolista argentino stasera delude Helena Prestes. Tramite una clip, la modella brasiliana scopre che il fidanzato ha ringraziato con Zeudi chi ha inviato un aereo dedicato alla loro storia, che non è mai nata. La Di Palma, intanto, che dice di aver provato fortissimi sentimenti per Helena, nei giorni scorsi ha ammesso che con Javier avrebbe dato vita a una relazione.

In salotto, stasera, la Prestes si sposta e si allontana da Martinez. “Io sono sorpresa dal commento di Zeudi. Non dovresti ringraziare per chi invia gli aerei per te?”, chiede la modella brasiliana. Javier interviene difendendo la Di Palma, facendo notare che è stato lui a decidere di ringraziare quei fan. Il gesto, visto che Zeudi più volte ha attaccato la loro love story, ha infastidito molto Helena. Quest’ultima attacca l’ex Miss Italia sulle sue continue contraddizioni: “Dicevi che eri ancora infatuata di me, poi parli di Javier. Lei è sempre contraddittoria”.

E questo è vero. Zeudi continua a parlare di sentimenti per Helena, eppure dice che vorrebbe assistere alla sua eliminazione. Non solo, si contraddice quando stasera dichiara che non si butterebbe mai tra le braccia di Javier qualora Helena dovesse uscire. Eppure c’è un video che ha fatto il giro del web in questi giorni e che la ritrae mentre parla con Chiara di questa eventualità, facendo presente che potrebbe riavvicinarsi a Martinez senza la presenza della modella brasiliana. Il pubblico sa e vede. I video ci sono, sebbene non vadano in onda.

“Sono un talento”, replica Zeudi. L’ex Miss Italia, purtroppo, non sa che la maggior parte dei telespettatori la pensano esattamente come Helena. Dal Brasile arriva il sostegno per la Di Palma, non si comprende ancora come mai. “Sei un talento di contraddizioni e falsità”, tuona la Prestes, giustamente.